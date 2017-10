Xém chết vì bị lợn đạp, gà mổ chơi chơi

Chiều 16-10, BS Nguyễn Trung Cấp – BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, vừa qua BV liên tục tiếp nhận các trường hợp bệnh nhân bị uống ván nặng do tiếp xúc với vật nuôi trong nhà.



Trường hợp thứ nhất là một bệnh nhân nam, 48 tuổi, ngụ Hải Dương. Bệnh nhân nhập viện cấp cứu trong tình trạng co cứng, co giật toàn thân phải mở khí quản, thở máy. Gia đình kể lại, bệnh nhân trong lúc cho gà ăn thì bị gà mổ vào đầu gối. Cho rằng chỉ là vết thương nhỏ và sẽ tự lành nên đã không tới BV khám.

Một tuần sau, bệnh nhân này bỗng dưng xuất hiện triệu chứng cứng hàm tăng dần và được đưa vào BV tỉnh Hải Dương trong tình trạng co cứng toàn thân, có nhiều cơn co giật, được chẩn đoán uốn ván. Sau đó, bệnh nhân được chuyển đến BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương để điều trị.



Bệnh nhân bị uống ván tại BV Bệnh Nhiệt đới Trung Ương

Trường hợp tương tự là bệnh nhân L.V.N, 47 tuổi ở Bắc Ninh. Ông N được đưa vào BV Nhiệt đới Trung ương ngày 2-10 trong tình trạng co cứng, co giật toàn thân, phải mổ mở khí quản thở máy, dùng thuốc chống co giật liều cao. Được biết vết thương của ông N xuất phát từ việc ông này vào chuồng chăn lợn, bị lợn đạp trúng chân làm xước da. Vết thương nhiễm trùng sưng nề, chảy mủ vài ngày rồi tự lành sẹo. Đến ngày thứ 10 ông N xuất hiện cứng hàm, tiến triển tăng dần thành co cứng toàn thân, co giật và được đưa vào bệnh viện với chẩn đoán uốn ván.

Theo ThS. BS Nguyễn Trung Cấp, hiện hai bệnh nhân trên đang được theo dõi, điều trị tích cực tại BV. Đây là hai ca bệnh cực kỳ hy hữu bởi đa số bệnh nhân uốn ván là do các vết thương do tai nạn, lao động hoặc dẫm phải đinh, cành cây, củi mục chứ gà mổ hay lợn đạp bị uốn ván không có.

“Nhiều người thường cho rằng chỉ khi giẫm phải đinh sắt, kim loại gỉ mới bị uốn ván, nhưng thực tế những vết thương dù chỉ bị trầy xước nhỏ cũng dễ gây ra tình trạng này. Lý do là bởi vi khuẩn uốn ván dễ dàng xâm nhập vào các vết thương hở dù chỉ là vết trầy xước nhỏ. Sau đó, sẽ xâm nhập vào cơ thể, đi vào hệ thần kinh và gây ra co cứng cơ hoặc co giật cơ khi có kích thích, rất nguy hiểm”, BS Cấp nói.



BS Cấp cũng khuyến cáo, mọi người khi không may bị vật nhọn đâm vào người, hay bị cào xước như các bệnh nhân trên, sau khi xử lý vết thương, nên nhanh chóng đến cơ sở y tế để tiêm uốn ván để đề phòng bị mắc uốn ván.