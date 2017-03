Súng chữa cháy xe “bịp”

Khẩu súng “chữa cháy” được bắn thử ba phát nhưng không dập tắt được đám cháy nhỏ - Ảnh: Thuận Thắng



Chỉ vài giây dập tắt lửa?

Súng chữa cháy và đạn chứa bột CO2 - Ảnh: Ngọc Khải



Sản phẩm nguy hiểm, buôn bán trái phép

Chỉ dập tắt đám cháy nhỏ Chiều 10-5, một người mua cây súng này đã bắn ba viên đạn thử nghiệm hiệu quả dập lửa. Kết quả sau khi đã bắn cả ba viên đạn vào đám cháy nhỏ tự tạo bằng vải và xăng thì đạn chỉ xẹt lửa có thể gây nguy hiểm cho người bắn, bung ra một ít bột, nhưng đám cháy vẫn không hề bị dập tắt. GS.TS Lê Huy Bá, viện trưởng Viện khoa học công nghệ và quản lý môi trường (ĐH Công nghiệp TP.HCM), cho biết về nguyên tắc dập lửa bằng bột CO2 là phải đảm bảo lượng bột đủ để bao trùm lên trên ngọn lửa đang cháy và cách ly khí oxy ra khỏi chất cháy. Tùy thuộc lượng bột CO2 trong viên đạn của súng chữa cháy để đưa ra kết luận liệu loại súng này có tác dụng dập tắt đám cháy của những vụ cháy xe trong thời gian qua hay không. Do chưa có sự kiểm định cụ thể nào của cơ quan chức năng nên mọi người cần cân nhắc khi mua, sử dụng. PGS.TS Đỗ Văn Dũng, hiệu phó Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, nhận định: “Tôi đã xem qua loại súng chữa cháy đang rao bán trên mạng. Theo tôi, loại súng này chỉ có tác dụng dập tắt một đám cháy nhỏ ở dưới thấp chứ không thể dập tắt một chiếc xe đang bốc cháy”. Ông Dũng giải thích thêm do khí CO2 nặng nên khi bắn ra khỏi súng, viên đạn phát nổ thì ngay lập tức khí CO2 sẽ chìm xuống dưới không khí nên không kịp dập tắt được các đám cháy lớn và các đám cháy trên cao. Trong trường hợp đám cháy của xe máy, súng chữa cháy lại càng không có hiệu quả vì lượng CO2 không đủ để len lỏi vào những kẽ kín giữa các bộ phận của xe để làm tắt ngọn lửa. MẬU TRƯỜNG ghi

“Chỉ mất 2,5 triệu đồng là có ngay một súng chữa cháy cho tất cả các loại xe từ hai bánh đến bốn bánh, rất an toàn và tiện lợi”. Đó là lời chào hàng của một người bán hàng tên Tâm (ngụ đường Chánh Hưng, P.10, Q.8, TP.HCM) về loại “hàng độc” vừa mới xuất hiện và đang rất “nóng” này.Chiều 2-5, tại hẻm số 3 đường Thành Thái (P.14, Q.10), ông Tâm xuất hiện trên chiếc Exciter với bịch nilông trên tay. Ông mở bịch ra nói: “Đây, hàng còn mới nguyên chưa bắn phát nào. Giá 2,5 triệu đồng, gồm cây súng và ba viên đạn”. Đó là một khẩu súng có gắn ống inox sáng loáng. Ông ta giải thích ống inox là “đạn” chứa sẵn bột CO2, khi gặp sự cố cháy xe, người chạy xe chỉ việc ngắm vào vị trí phát hỏa rồi bóp cò, ngay lập tức đám cháy bị dập tắt.Thao tác trên chỉ mất vài giây.Sau khi dẫn chứng hàng loạt vụ cháy xe, ông Tâm “chốt” lại xe nào cũng có khả năng bị cháy, nhưng khi hỏi sử dụng súng có giấy tờ không thì ông nói: “Súng này làm gì có giấy tờ, muốn có hộp thiếc để đựng thì thêm 300.000 đồng”.Tuy nhiên, theo ông Tâm, bình thường không cần đến hộp thiếc, chỉ cần nhét súng vô balô, cốp hoặc để trong túi quần, khi gặp sự cố cháy sẽ xử lý tức thời.Theo tìm hiểu của chúng tôi, nguồn hàng này do các đường dây buôn công cụ hỗ trợ “đón gió” thị trường nên đặt các mối lái từ Trung Quốc đưa về VN. Không thể theo đường chính ngạch vào VN vì đây là mặt hàng rất mới chưa thể có kiểm định.Giá sỉ mà các “đầu nậu” cung cấp cho “đại lý” để bán lại cho khách là 2,1 triệu đồng/cây. “Mỗi cây tui lời có 500.000 đồng, chưa kể phải lo nhiều khoản chi để hàng từ biên giới Trung Quốc về đều đặn”. Về chất lượng của súng chữa cháy ông Tâm chỉ nói qua loa: “Hôm bữa có thử dưới Bình Dương rồi. Cũng chữa cháy hiệu quả lắm”.Và từ chối khi khách để nghị bắn thử: “Khi cháy xe mới thử được, thử loại này ở đây không tiện lắm. Nhưng yên tâm, bán hàng uy tín, về thử không tác dụng cứ liên hệ đổi lại”.Một “đầu nậu” cung cấp súng chữa cháy khác tên Tuấn ở đường Lê Hồng Phong (P.Phú Thọ, thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương) cho hay: “Hàng này nhạy cảm lắm nên tụi tui không dám giao hàng ở nhà vì có thể bị công an sờ gáy. Họ mua về làm gì sao tui biết được, có thể họ không chữa cháy cho xe mà mang “chế” lại (nhồi bi, nhồi lưu huỳnh, chất nổ vào) rất nguy hiểm. Lỡ có chuyện gì công an lần ra tui thì rất phiền”.Ông Tuấn cho biết hiện chỗ ông nhận cung cấp hai loại súng chữa cháy: một loại có vali bằng nhôm giá 2 triệu đồng/cây và loại bỏ trong túi vải có giá 1,2 triệu đồng/cây. Cả hai loại đều có bốn viên đạn “bột CO2”. Nếu mua số lượng trên bốn cây sẽ giảm giá 15%. “Hàng lậu mà, làm gì có giấy tờ. Tụi tui chỉ cho bắn thử chứ không bảo hành gì” - ông Tuấn nói. Tuy nhiên, ông Tuấn cũng từ chối bắn thử cho khách xem vì “phải chờ có đám cháy và bắn lung tung rất bất tiện”.Theo tìm hiểu của chúng tôi, hiện có gần chục đầu mối tại TP.HCM nhận cung cấp bán sỉ, lẻ loại súng chữa cháy vừa mới xuất hiện trên thị trường này qua nhiều hình thức giao tận tay, gửi qua đường xe tải cho khách... Mặt hàng này dù được bán lén lút nhưng giới thiệu khá công khai trên mạng và qua một số người cung cấp các dụng cụ phòng cháy chữa cháy. Bình quân mỗi ngày mỗi đầu nậu tiêu thụ hàng chục cây và số lượng người có nhu cầu đặt hàng, mua trực tiếp đang ngày càng tăng. Người mua súng chủ yếu là chủ ôtô và chủ các xe tay ga như SH, Dylan... mua để sẵn trong cốp xe đề phòng sự cố.Những người mua loại súng này thừa nhận do thấy tình hình xe bị cháy nhiều nơi nên tìm mua một cây súng để đề phòng “hữu sự” chứ chưa sử dụng lần nào nên không biết chất lượng ra sao. Ông Nguyễn Văn Bảo, ngụ đường Quang Trung, Q.Gò Vấp, TP.HCM, nói: “Tui mới mua cây súng giá 2,5 triệu đồng, gồm ba viên đạn. Nghe mọi người kháo nhau súng chữa cháy nên mua một cây lỡ có cháy xe thì có thiết bị dập liền. Hàng giao qua người quen nên cũng chưa thử lần nào”.Còn chị Ngô Hoàng Lan, ở đường Trường Chinh, Q.Tân Bình, TP.HCM, cho biết. “Tôi mua về cũng có thử xịt vào đám bùng nhùng nhỏ để dập lửa thì thấy lửa tắt, nhưng không biết với trường hợp xe gắn máy cháy thì có dập tắt được không vì chưa xảy ra và cũng... không thể thử được”.Thiếu tướng Trần Triều Dương, giám đốc Sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy TP.HCM, cho rằng về nguyên tắc mặt hàng trên muốn được lưu hành trên thị trường phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm định về tính chất phòng cháy chữa cháy và cấp phép lưu hành.Thiếu tướng Dương nhận định trường hợp súng chữa cháy nêu trên là mặt hàng buôn bán trái phép, đồng thời không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, không được kiểm định và không có giấy phép kinh doanh. Về hình dáng và tính chất loại súng chữa cháy mà đối tượng rao bán giống như một công cụ hỗ trợ và nếu đây là một công cụ hỗ trợ thì Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC 64) sẽ quản lý.Thiếu tướng Trần Triều Dương khuyến cáo người sử dụng nên chọn mua những thiết bị chữa cháy phù hợp với loại xe, các thiết bị đã được kiểm định và được cấp phép lưu hành.Còn trung tá Trần Văn Tâm - đội trưởng đội quản lý đặc doanh Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an TP.HCM - cho biết loại súng chữa cháy nêu trên lần đầu tiên ông nghe nói đến và cho rằng đây là sản phẩm nguy hiểm được buôn bán trái phép, đối tượng rao bán sẽ bị xử phạt hành chính.Theo NGỌC KHẢI (TTO)