Súng cướp cò, thiệt mạng khi đi săn thú rừng

(PLO)- Ngày 3-12, Cơ quan công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, qua khám nghiệm cho thấy anh Gà Bá Chớ (41 tuổi, thường trú tại bản Pha Lếch Phay, xã Đoọc Mạy, huyện Kỳ Sơn) tử vong là do dùng súng vào rừng đi săn bị súng cướp cò bắn trúng.