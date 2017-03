Súng tự chế ở ĐBSCL gây họa

Tại tỉnh Đồng Tháp, công an các huyện Châu Thành, Tháp Mười, Lai Vung và Lấp Vò đã thu hồi trên 70 khẩu súng săn tự chế được ráp bằng vật liệu ống nhựa, inox, bi xe đạp… Tại huyện Vĩnh Thạnh (TP Cần Thơ), công an cũng vừa thu hồi 14 súng bắn chim tự chế ở thị trấn Vĩnh Thạnh, Thạnh An và hai xã lân cận. Theo người dân, một khẩu súng săn bắn bằng hơi cồn được mua trôi nổi với giá 150.000-200.000 đồng.

Ở Hậu Giang, đầu tháng 5-2013, Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH Công an TP Vị Thanh phối hợp với Công an phường 4 tổ chức giáo dục năm đối tượng sử dụng súng tự chế. Từ đầu tháng 4 đến nay, Công an TP Vị Thanh và các xã, phường tổ chức thu gom được 17 khẩu súng tự chế bắn bằng hơi cồn. Trên địa bàn Hậu Giang, ở huyện Long Mỹ qua kiểm tra rà soát, công an thu giữ 52 khẩu súng tự chế dùng để săn bắn động vật hoang dã trái phép. Còn Công an huyện Phụng Hiệp tịch thu 12 khẩu súng tự chế tại một số xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Đa số các đối tượng bị phát hiện tàng trữ súng tự chế đều thừa nhận sử dụng để bắn chim, cò, động vật hoang dã.