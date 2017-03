(PL)- Chiều 19-1, ông Dương Xuân Thao, Trưởng Công an xã Tây Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An), cho biết kết luận điều tra nguyên nhân cháu Phan Tiến Dũng (hơn một tháng tuổi) bị chết cháy là do bố mẹ sưởi ấm cháu bằng than củi dẫn đến hỏa hoạn.

Do trời rét đậm, vợ chồng anh Phan Văn Khoa (xóm Ân Tiên) đốt than củi vào chậu nhôm để dưới giường sưởi ấm cho con rồi đi làm vườn. Hơn 30 phút sau, vợ chồng anh Khoa về, thấy giường đã cháy thủng, cháu Dũng rơi xuống chậu than. Đ.LAM