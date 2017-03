Sưởi ấm, cụ ông gần 90 tuổi ngã vào chậu than

Tai nạn xảy ra với cụ ông người Hà Tĩnh này vào tuần trước.



Thạc sĩ Đỗ Quang Long, Trưởng khoa khám bệnh, Viện Bỏng Quốc gia cho biết, cụ nhập viện trong tình trạng toàn bộ da ở lưng bị hoại tử sâu, do vùng này tiếp xúc trực tiếp với lửa khi rơi xuống chậu than hoa. Do có tổn thương sâu, lại có tiền sử bệnh parkinson (hệ thống thần kinh bị trục trặc ảnh hưởng tới việc cử động, thăng bằng và kiểm soát cơ), nên bệnh nhân đã được chuyển lên khoa hồi sức cấp cứu điều trị.



Tuy nhiên, do tuổi cao, sức yếu nên cụ ông nhanh chóng bị suy kiệt và rơi vào tình trạng nguy hiểm tính mạng. Hiện người nhà đã xin cho cụ về quê vì sợ không qua khỏi.



Bác sĩ cho biết, mùa đông năm nào viện Bỏng quốc gia cũng tiếp nhận những ca bỏng do sưởi ấm bằng bếp củi, bếp lò, than hoa... Ông cảnh báo, người dân nên cẩn thận vì việc này rất nguy hiểm, vì dễ gây ngộ độc khí CO, CO2 hoặc gây bỏng, thậm chí cháy. Tốt nhất, nên tìm cách làm ấm phòng, chứ không nên ngồi gần nguồn nhiệt, đề phòng các tai nạn không may xảy ra, nhất là với người già và trẻ nhỏ.





