Sụp ổ gà, một thiếu nữ chết oan mạng

Khoảng 16 giờ ngày 28-7, bà Nguyễn Kim Thư (SN 1968, ngụ quận 9, TPHCM) điều khiển mô tô hiệu Air Blade biển số 55X7-9680 lưu thông từ hướng Tiền Giang về TPHCM, phía sau chở chị Phạm Thị Huỳnh (SN 1995).



Đến đoạn km 194+100 m tuyến Quốc lộ 1, gần giao lộ ngã ba Cầu Voi thuộc địa phận ấp 6, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa (Long An), nghe tiếng còi xe phía sau, bà Thư lách xe từ giữa lộ vào lề phụ.



Do trong lề bị hư hỏng nặng, nhiều ổ gà lớn nằm chi chít nên xe lọt xuống ổ gà đầu tiên và sụp ổ gà thứ hai.



Chiếc xe ngã xuống làm hai người văng khỏi xe, bà Thư bay vào trong lề, Huỳnh văng ra ngoài lộ. Cùng lúc, ô tô tải biển số 51C-04.48 chạy đến, do tránh không kịp đã cán chị Huỳnh chết tại chỗ.





Chị Huỳnh bị xe tải trờ tới, cán chết tại chỗ



Theo H. Minh (NLĐO)

Bà Nguyễn Thị Hai (54 tuổi), bán trái cây tại khu vực này cho biết, ban ngày thì số vụ tai nạn xảy ra ít nhưng về đêm thì liên tục, có người gãy chân, hư xe.Vào đêm trời mưa thì xảy ra 7-8 vụ là chuyện bình thường, có trường hợp vợ chồng con đi chung xe phải chở cấp cứu do sụp ổ gà.Người dân đã báo cơ quan quản lý cầu đường nhưng việc sửa chữa không thấy ai nói đến.