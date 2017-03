Suýt chết vì... hát dở!

Để có người đối ẩm, anh Thanh kết bạn với anh Hải - một người vừa chấp hành xong án tù về tội giết người. Hợp “cạ”, hai người suốt ngày “chén chú chén anh” cho đến khi không còn biết trời trăng mây gió nữa mới thôi. Sáng 9-9, sau bữa nhậu thâu đêm với anh Hải, anh Thanh lăn ra nằm dài giữa nhà như mọi khi. Vợ con anh thấy vậy cũng đành để im, vì hôm nào chẳng như vậy.

Đến 9 giờ 30 cùng ngày, chị Đặng Thị Bé (51 tuổi, trú tại P. Nại Hiên Đông - chị của vợ anh Thanh) ghé qua nhà thăm thì mới phát hiện anh Thanh sùi bọt mép, trên đầu có nhiều vết thương chảy máu. Chị Bé vội nhờ hàng xóm gọi xe đưa anh Thanh đi cấp cứu.

Hồ sơ bệnh án của anh Thanh tại khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện C Đà Nẵng cho thấy: Bệnh nhân nhập viện lúc 10 giờ 20 ngày 9-9, trong tình trạng đa chấn thương hết sức nguy kịch: Vùng đầu bị chấn thương sọ não, máu tụ dưới màng cứng ở bán cầu phải; vùng mặt vỡ xương gò má; gãy xương sườn thứ 5; xương vai gãy... Được đội ngũ y, bác sĩ điều trị tích cực nên đến ngày 29-9, anh Thanh đã được xuất viện.





Tìm hiểu nguyên nhân, chị N. (ở gần nhà anh Thanh) cho biết: “Khoảng gần 2 giờ ngày 9-9, khi anh Thanh và Hải đã say thì xảy ra lời qua tiếng lại. Anh Thanh bảo với Hải rằng “Tao hát cho mi nghe” thì Hải trả lời, “Mi mà hát dở thì tau đánh chết”. Nghe vậy, cứ nghĩ do cả hai đã say, chỉ nói chơi nên chị cũng ngủ thiếp đi mà không để ý, nào ngờ ngày mai mới biết anh Thanh bị đánh dã man như thế.





Còn theo đại úy Trần Văn Quang - Đội phó Đội CSĐT CAQ Sơn Trà, người trực tiếp thụ lý vụ án thì ngay sau vụ việc được người dân trình báo, CQĐT tổ chức các phương án đến bảo vệ hiện trường để phục vụ việc điều tra, truy xét đối tượng và đã thu giữ tang vật còn lại một thân gỗ dài 30cm.





Đối chứng với lời tố giác của người nhà nạn nhân, ban đầu CQĐT đã xác định Hải là người duy nhất ngồi uống rượu và có thể là người trực tiếp gây thương tích cho anh Thanh. Quá trình truy xét Hải được triển khai ngay lập tức, nhưng sau đó 2 ngày, lúc 15 giờ ngày 11-9, CQĐT H. Thăng Bình (Quảng Nam) thông báo phát hiện Hải treo cổ tự vẫn ở khu vực biển Bình Minh (H. Thăng Bình). Tiếp tục xác minh những lời khai của bị hại cho thấy Hải là người đánh anh Thanh vì... hát dở!