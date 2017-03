Bác Ba Phi nói tiếp với giọng điệu nghiêm trọng: “Tuy nhiên, lần đầu tiên xứ ta đã đóng góp cho y văn thế giới một trường hợp suýt chết vì sướng, không phải do trúng số hay thăng quan tiến chức, mà vì… nước, nói cho chính xác thì nạn nhân này suýt chết vì nước máy. Mới đây báo đưa tin: “Khi biết khu vực nơi mình ở được cấp nước máy, ông Phúc, 56 tuổi, nhà ở quận 12, TP.HCM rất phấn khởi, lập tức thuê thợ về để làm đường ống nước. Tuy nhiên, do thấy thợ làm chậm, ông Phúc đã đuổi thợ xuống, tự trèo lên bờ tường để cưa ống nước. Do quên không khóa van nên nước trong ống xì ra khiến ông Phúc giật mình và ngã xuống đất từ độ cao 3 m. Ông Phúc được đưa đi cấp cứu tại BV Nhân dân 115 với ba xương sườn bên trái bị gãy, tay gãy, tràn máu và khí ở màng phổi trái. Sau khi chết hụt, nạn nhân tâm sự: “Tôi sướng quá vì hết cảnh phải dùng nước giếng khoan. Lúc ngã xuống đất tôi tưởng đời mình thế là xong rồi!””.

Bình Nhất Chỉ nói: “Đây đúng là trường hợp suýt chết vì sướng thuộc loại độc nhất vô nhị trên thế giới. Không nơi đâu giống như xứ ta, tiếng là đô thị lớn mà vẫn còn rất nhiều hộ dân không được xài nước máy. Từ trường hợp suýt chết vì sướng này, bác thấy có điều gì cần phải khuyến cáo?”.

Bác Ba Phi đáp: “Tui chỉ khuyến cáo như vầy: Mỗi khi đưa nước máy vào một khu dân cư đã nhiều năm không được xài nước máy, công ty cấp nước của thành phố nên phối hợp với ngành y tế cho xe cấp cứu đến ứng trực sẵn để kịp cấp cứu cho những trường hợp suýt chết vì sướng như ông Phúc. Tui cũng đề nghị với công ty cấp nước rằng: Đã đưa được đường ống nước máy vào khu dân cư rồi thì đừng để nó chảy ri rỉ như cà phê phin khiến dân cư phải thức khuya hứng từng giọt nước một, cũng đừng để nước máy có màu sắc vàng khè hay đen ngòm. Có nước máy mà không xài được lại vẫn phải trả tiền nước thì tui e rằng xứ ta sẽ đóng góp cho y văn thế giới những trường hợp chết vì tức cũng nên”.

BÌNH NHẤT CHỈ