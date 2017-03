Tắc trách làm chết sản phụ, một bác sĩ sản khoa bị truy tố

Theo cáo trạng, chiều 1-8-2009, sản phụ Nguyễn Ngọc Phước (ngụ phường Phú Thứ, quận Cái Răng) đến BV Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long để sinh con. Bệnh viện quyết định cho chị Phước sinh bằng phương pháp mổ. Êkíp mổ gồm bốn người do bác sĩ Quang trực tiếp mổ. Kết quả mổ được bé gái nặng hơn 3 kg và sản phụ được chuyển xuống phòng hậu phẫu. Hai ngày sau, chị Phước bất ngờ bị trướng to vùng bụng và đau dữ dội. Lập tức, gia đình chị Phước xin chuyển viện nhưng BV Hoàn Mỹ Cửu Long kết luận chị bị cường giáp nên giữ lại điều trị.

Ngày 4-8, bệnh tình chị Phước ngày càng nặng, bụng đau dữ dội, trướng nhiều hơn và khó thở, bệnh viện tiếp tục hội chẩn lần hai và kết luận “sản phụ bị choáng nhiễm trùng huyết sau mổ”. Gia đình chị Phước kiên quyết xin chuyển viện. Bệnh viện đồng ý chuyển sang BV Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Sau khi chuyển viện, đến 19 giờ cùng ngày, chị Phước tử vong.

Theo kết luận giám định của Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an, nguyên nhân dẫn đến tử vong của sản phụ Nguyễn Ngọc Phước là do bị tổn thương thủng ruột do tai biến phẫu thuật. Từ kết luận này, bác sĩ Quang là người chịu trách nhiệm chính.

TX