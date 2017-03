Tái diễn việc trồng cây chứa chất ma túy

Diện tích tái trồng cây thuốc phiện chủ yếu thuộc địa bàn các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Nghệ An, Phú Thọ và Yên Bái. Việc tái trồng cây cần sa diễn ra tại các tỉnh Đắk Nông, Lâm Đồng, Bình Phước, Bình Dương, Tiền Giang, Kiên Giang…



Các tỉnh đã tổ chức triệt phá được trên 378.000 m2 tái trồng cây chứa chất ma túy. Theo Bộ NN-PTNT, tình hình trồng cây chứa chất ma túy tiếp tục diễn biến phức tạp. Diện tích và địa bàn tái trồng đang tiếp tục gia tăng.Công tác kiểm tra, phát hiện và triệt phá ngày càng gặp nhiều khó khăn do các đối tượng vi phạm ngày càng có những hình thức tinh vi để đối phó với cơ quan chức năng, địa bàn tái trồng ở vùng xa xôi, hẻo lánh; trồng ở các địa bàn giáp ranh với các nước láng giềng.



Ở nhiều nơi, cán bộ và người dân địa phương chưa nhận biết được cây có chứa chất ma túy để không trồng hoặc giúp các cơ quan chức năng phát hiện và ngăn chặn kịp thời.Công tác chỉ đạo, quản lý địa bàn, kiểm tra, giám sát và xử lý của chính quyền ở một số địa phương còn chưa thường xuyên và thiếu kiên quyết. Trong đó, còn có sự nể nang vì mối quan hệ gia đình, dòng tộc và thân quen…



Bộ NN-PTNT cho biết, từ nay đến hết năm 2012 sẽ tổ chức 3-4 đoàn công tác liên ngành, tiến hành kiểm tra và xử lý việc tái trồng cây chứa chất ma túy ở các địa bàn trọng điểm.Bộ NN-PTNT cũng sẽ tổ chức các đoàn kiểm tra định kỳ ở các tỉnh: Yên Bái, Lạng Sơn, Lào Cai, Điện Biên, Phú Thọ, Sơn La, Lai Châu, Thanh Hóa, Nghệ An, Lâm Đồng, Đắk Nông, Gia Lai, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Vĩnh Long, Cần Thơ và Cà Mau.



Theo Quang Duẩn (TNO)