Tai nạn do thả diều

Do mải kéo dây diều nên Minh đã ngã từ trên lan can xuống làm cháu bị đập bụng xuống đất phải vào bệnh viện cấp cứu do vỡ, giập gan. Sự việc xảy ra vào lúc 16h30 ngày 1-8.

Hiện cháu đã qua cơn nguy kịch, song tai nạn trên thêm một lần nữa cảnh báo các gia đình phải quản lý con em mình, không để các cháu thả diều nơi gác cao.

Theo Trần Trí Lễ (ANTĐ)