Tai nạn giao thông, hai ô tô cháy rụi

Tại hiện trường, cả hai xe bị cháy rụi chỉ còn khung sắt (ảnh), toàn bộ số cao su trong container bị chảy nhão.

Xe đầu kéo do Lê Xuân Hiếu (ngụ Tây Ninh) điều khiển khi đến trạm thu phí bất ngờ húc đổ dải phân cách bằng nhựa rồi chồm lên con lươn. Ô tô bốn chỗ do tài xế Trần Bảo Kha (ngụ Tân Phú) cầm lái đang dừng mua vé bị húc mạnh vào đuôi. Lúc này thùng nhiên liệu của xe đầu kéo bị vỡ, lửa cháy bùng lên trùm cả hai xe. Ba người trên hai xe kịp thời bung cửa bỏ chạy. Theo ước tính ban đầu, thiệt hại của vụ cháy lên đến hàng chục tỉ đồng. Một người dân chứng kiến cho biết khi vào trạm, xe đầu kéo bị nổ bánh trước khiến lái xe không làm chủ được tay lái.

l Chiều cùng ngày, Công an quận Ô Môn (TP Cần Thơ) cho biết đang làm rõ nguyên nhân vụ xe khách tông gãy cột điện trên tuyến quốc lộ 91 (đoạn ngang qua phường Phước Thới, quận Ô Môn). Khoảng trưa 11-6, xe khách Phương Trang chở 22 người từ Rạch Giá về Cần Thơ, khi đến địa điểm trên thì gặp xe tải 67C-006.76 đi ngược chiều. Do xe tải vượt nhanh và lấn lề trái nên xe khách tránh và lao vào lề đường tông gãy cột điện. Một hành khách bị thương do kiếng xe gây xây xát.

L.NGUYỄN - D.THANH - GIA TUỆ