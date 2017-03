Tai nạn giao thông liên hoàn

Theo các nhân chứng, xe tải 54N- 5482 bị lạc tay lái lấn tuyến đụng hai xe máy đang lưu thông ngược chiều. Một xe máy bị cuốn xuống gầm xe tải, xe còn lại bị văng vào lề. Một phụ nữ đi xe máy (chưa xác định danh tính) chết tại chỗ, bốn người bị thương (hai nam, hai nữ) được cấp cứu. Xe tải này tông tiếp một xe tải khác rồi mới dừng lại. Tài xế xe tải gây tai nạn đã bỏ trốn.

Lực lượng công an Cần Thơ có mặt ngay tại hiện trường để xử lý vụ tai nạn và điều tiết giao thông. Do vụ tai nạn xảy ra vào giờ cao điểm nên gây ùn tắc giao thông đến hơn 20 giờ đêm. Công an TP Cần Thơ đang điều tra.