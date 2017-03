Tai nạn giao thông nghiêm trọng, 2 người chết

Theo thông tin điều tra ban đầu của đội cảnh sát giao thông huyện Cam Lộ tại hiện trường vụ tai nạn, xe khách 12 chỗ ngồi mang biển kiểm soát 74K-3581 do tài xế có tên là Yên, quê ở xã Triệu Long, huyện Triệu Phong, Quảng Trị điều khiển chạy theo hướng Lao Bảo-Đông Hà, trên xe có 5 người.



Khi chạy đến địa điểm trên, gặp xe tải mang biển kiểm soát 73L-7672 đang lùi từ phía trong hẻm ra. Do chạy quá tốc độ, xe khách đã đâm thẳng vào phần sau đuôi xe tải làm bay toàn bộ phần mui trần phía trên, khiến cả 5 người trên xe đều gặp nạn.



2 người chết gồm chủ xe là bà Sáu và một phụ nữ khác tên là Hạnh. 3 người bị thương, trong đó có lái xe, được người dân địa phương đưa đi cấp cứu kịp thời tại bệnh viện đa khoa huyện Cam Lộ. Xe khách bị hư hỏng hoàn toàn.



Công an huyện Cam Lộ tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc./.