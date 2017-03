Tai nạn giao thông ở TP.HCM gia tăng báo động

Trong hai tháng đã có 169 vụ (tăng 30 vụ so với cùng kỳ 2010), làm chết 147 người (tăng 29 người) và bị thương 93 người (tăng 45 người). Các vụ TNGT nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng làm 2-3 người chết trong một vụ tai nạn và nhiều người bị thương/vụ liên tục diễn ra”. Sáng 18-3, ông Nguyễn Ngọc Tường, Phó Trưởng ban Chuyên trách Ban ATGT TP nói.

Đối chiếu với năm 2010, Giám đốc Sở GTVT, kiêm Phó Trưởng ban Thường trực Ban ATGT Trần Quang Phượng cho rằng số vụ TNGT nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng không chỉ gia tăng, diễn ra thường xuyên trên các tuyến quốc lộ, tuyến đường ngoại vi mà còn thâm nhập sâu vào nội đô. Vụ TNGT ngày 13-3 vừa qua trên đại lộ Võ Văn Kiệt (đại lộ Đông-Tây), làm hai người chết và 20 người bị thương là ví dụ.

Một vụ TNGT lật xe tải ngay giữa phố làm chết chính lái xe. Ảnh: LĐ-HT

Thượng tá Huỳnh Kim Thanh, Phó Trưởng phòng CSGT đường bộ-đường sắt Công an TP, nhận xét: hơn 40% số vụ TNGT là do ý thức của người đi đường còn hạn chế, chạy xe không giữ khoảng cách an toàn, đi vào đường cấm, đi ngược chiều, vượt đèn đỏ. Nhiều người ra đường không tuân thủ quy định, tìm cách đối phó với CSGT.

Một lãnh đạo Sở GTVT nói: Từ chuyện gia tăng TNGT nêu trên, chúng ta cần nhìn vào việc tuyên truyền và cưỡng chế, chế tài người vi phạm luật giao thông.

Theo ông Tường, tuyên truyền về an toàn, trật tự giao thông ở một số địa phương, đơn vị đã có chuyển biến nhưng chưa thực sự sâu, rộng; chưa đến được người thường xuyên chạy xe, nhất là đến với thanh niên (nhóm đối tượng chiếm tỉ lệ vi phạm, gây TNGT cao). Trong khi đó, một bộ phận không nhỏ người dân không quan tâm, công tác tuyên truyền luật giao thông đến họ còn quá ít. Các hình thức tuyên truyền, cảnh báo trực quan tới người dân các tỉnh thường xuyên đến và đi lại trên các tuyến đường ở TP còn thiếu sinh động, không tạo được ấn tượng. Nội dung, hình thức tuyên truyền còn diễn ra theo đợt, mùa, chiến dịch… khó đi vào tâm thức và làm thay đổi ý thức của người tham gia giao thông. Dù CSGT đã tăng cường tuần tra, kiểm soát trên 50 tuyến đường nhưng tình trạng thanh, thiếu niên tụ tập, chạy xe gây mất trật tự về đêm vẫn luôn rình rập tái diễn. Nguyên nhân sâu xa của vấn đề là quy định hiện hành không áp dụng biện pháp tạm giữ xe với các hành vi tụ tập, chạy xe lạng lách, đánh võng…

Ông Tường nhận định: khi các hình thức, biện pháp chế tài chưa cụ thể hoặc có nhưng chưa đủ sức răn đe thì các hành vi vi phạm giao thông vẫn diễn ra. Khi đó, TNGT tăng cao không phải tiềm ẩn mà luôn hiện hữu.

L.ĐỨC - H.TUYÊN