Tai nạn… hi hữu

Thế nhưng cũng vì máu nghề nghiệp, hôm sau anh phóng viên này lại tiếp tục đi… sai đường. Một anh công an tiếp tục… huýt, xuống xe, trình giấy tờ. Sau khi giơ tay chào, bỗng dưng anh công an này lại thốt lên: “Ủa, hôm qua tui mới phạt ông mà…”. Anh phóng viên cười mếu: “Híc híc, mình có duyên quá!”. Nhưng anh công an cười nghiêm: “Thôi, ký biên bản đi, có duyên hay không thì kệ, chuyện gì ra chuyện đó!”.

GH