Tai nạn kinh hoàng ở Đắk Lắk: Số tử vong tăng lên 34 người

Người nhà bên thi thể các nạn nhân tại nhà xác BV đa khoa tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Thái Bá Dũng

Thân nhân khóc thương tại bệnh viện. Ảnh: Thái Bá Dũng



Chị Lê Thị Hương ngất xỉu khi nghe tin em rể Nguyễn Văn Kỳ tử vong trên đường về lại Tiền Giang. Ảnh: Thái Bá Dũng







Cho đến sáng, hàng ngàn người dân vẫn tập trung tại khu vực cầu 14 đoạn giáp ranh giữa tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông để theo dõi vụ tai nạn. Phía dưới lòng sông nơi hiện trường chiếc xe khách lâm nạn, nhiều tư trang hành lý của hành khách bị nạn được tập kết cạnh địa điểm xảy ra tai nạn, nhiều bộ phận của chiếc xe khách như ghế ngồi, đuôi xe, gương chiếu hậu, bánh xe… nằm rải rác thành các mảnh vụn.



Ông Lê Xuân Biểu - phó Ban an toàn giao thông tỉnh Đắk Lắk cho biết vào lúc 3g sáng 18-5, chiếc xe bị nạn đã được cẩu khỏi hiện trường để phục vụ công tác điều tra. Lực lượng công an xã Hòa Phú (TP Buôn Ma Thuột) và công an xã Tâm Thắng (huyện Cư Jút, Đắk Nông) được điều động để giữ trật tự tại hiện trường, ngăn không cho người dân tiếp cận khu vực hàng rào lan can trên cầu 14 kéo dài khoảng 20m đã bị chiếc xe khách đâm sập trong thời điểm tai nạn xảy ra.



Đau thương ngập tràn bệnh viện

Trong khi đó, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk khung cảnh chen chúc diễn ra khá căng thẳng khi lượng người dân đổ về khu vực nhà xác mỗi lúc một đông. Trong căn phòng rộng khoảng 35m2, đến 10g sáng 18-5 vẫn còn 9 thi thể các nạn nhân thiệt mạng vẫn chưa thể bàn giao do người thân chưa đến kịp. Trên thi thể các nạn nhân này đều được đánh số thứ tự, khung cảnh tang thương, buồn đau bao trùm khi cứ khoảng vài chục phút lại có một người nhà nạn nhân đến nhìn thấy người thân và òa khóc nức nở.



Máu từ thi thể các nạn nhân chảy ra nền đất liên tục khiến nhân viên y tế Bệnh viện Đa khoa Đắk Lắk phải chùi rửa để đảm bảo vệ sinh. Cạnh xác các nạn nhân, một lư hương lớn cũng được dựng lên để người dân đến thắp cho các nạn nhân, nhiều người đã bỏ tiền quyên góp cho các nạn nhân xấu số. Hàng chục tăng ni phật tử cũng có mặt để tụng kinh cầu nguyện cho các nạn nhân.



Nằm bên thi thể người em rể xấu số vừa bị nạn trong đêm 17-5, bà Lê Thị Hương (Krông Pắk, Đắk Lắk) quì sụp tụng kinh, được một lúc thì ngất lịm và được người thân đưa ra ngoài chăm sóc. Anh Lê Văn Nội, em trai của bà Hương cho biết do có đám cưới của một người em nên ngày 15-5 em rể của anh là Nguyễn Văn Kỳ - thiếu tá quân đội hiện đang công tác tại Tiền Giang bắt xe lên Đắk Lắk để đi ăn cưới. Anh chị em mấy năm mới gặp nhau chưa kịp mừng thì lại phải chia tay, đêm 17-5, anh Kỳ, chị Hương và anh Nội cùng bắt xe xuống Tiền Giang chơi nhưng đến phút cuối, trước khi lên xe, chỉ mình anh Kỳ đi còn anh Hương, anh Nội quyết định nán lại để đi chuyến xe sau, không ngờ đó là lần chia tay cuối cùng.



Đến 11g32 trưa 18-5, bác sĩ Bùi Trường Phong - giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đắk Lắk cho biết hiện số người tử vong vẫn được giữ nguyên ở số lượng 34 người, lượng người bị thương vẫn tiếp tục được điều trị, có một ca đang trong tình trạng nguy cấp.



Cũng trong sáng 18-5, chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk ông Lữ Ngọc Cư cùng đại diện Hội chữ thập đỏ, các cơ quan ban nghành đã đến thăm hỏi và động viên các gia đình bị nạn. Trước mắt tỉnh hỗ trợ mỗi gia đình có người chết trong vụ tai nạn số tiền 5 triệu đồng, người bị thương 3 triệu đồng, ngoài ra Hội chữ thập đỏ tỉnh Đắk Lắk hỗ trợ gia đình có người tử vong 1 triệu đồng và 500.000 đồng cho gia đình thân nhân có người bị thương.



Thảm khốc, kinh hoàng!





Có mặt tại hiện trường, thượng tá Võ Lai - phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết bằng mọi cách phải cẩu được chiếc xe khách bị tai nạn lên vị trí khô ráo và đưa các nạn nhân ra khỏi xe để làm công tác điều tra trước khi nước sông Sêrêpok dâng cao do thủy điện ở phía thượng nguồn xả nước chạy máy.

Đến 2g sáng ngày 18-5, lực lượng cứu hộ đã dùng xe cứu hộ đặt trên cầu 14, buông cáp xuống vị trí xe khách bị lật nằm bên mép sông Sêrêpok và đưa được một trong ba nạn nhân còn bị kẹt trong xe, nạn nhân được xác định tên Lâm (khoảng 35 tuổi, là tài xế chính của chiếc xe khách) ra khỏi xe. Hai nạn nhân cuối cùng còn lại trong chiếc xe vẫn còn bị mắc kẹt ở vị trí khó khăn, lực lượng chức năng tiếp tục công tác cứu hộ.

Công tác cứu nạn tại hiện trường vụ lật xe - Ảnh: Thái Bá Dũng



Sáng 18-5, UBND tỉnh Đắk Lắk đã quyết định hỗ trợ mỗi gia đình có người bị chết 5 triệu đồng/người, người bị thương 3 triệu đồng/người. Hội Chữ thập đỏ tỉnh cũng hỗ trợ 1 triệu đồng/1 người chết, 500.000đồng/1 người bị thương. Ngoài ra, HTX Quyết Thắng cũng hỗ trợ 2 triệu đồng/ người bị thương đang cấp cứu tại bệnh viện.



Sáng 18-5, bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk tràn ngập không khí tang tóc của vụ xe khách rơi thảm khốc xuống cầu 14 (cầu Sêrêpok, Đắk Lắk, Đắk Nông) tối qua khiến 34 người tử vong.Đến 7g sáng 18-5, 14 nạn nhân sống sót trên chuyến xe định mệnh đó đang được cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Đắk Lắk và chuyển đi bệnh viện Chợ Rẫy (TP. HCM). Ông Nguyễn Thanh Đức, chủ nhiệm HTX Quyết Thắng có chiếc xe bị tai nạn thì chiếc xe xuất bến tối qua có 45 hành khác và hai tài xế và 1 phụ xe.Sau tai nạn thì tài xế và phụ xe của HTX đều tử vong. Có hai hành khách đã đăng ký nhưng hủy chuyến vào giờ chót."Hiện tại, số nạn nhân bị tử vong HTX đang nhờ thân nhân đưa về lo hậu sự trước, chúng tôi ghi lại tên tuổi, địa chỉ để có những giải quyết về sau. Riêng với những người đang cấp cứu thì HTX hỗ trợ bước đầu số tiền 2 triệu đồng/ người".Theo TTO, NLĐ