Tai nạn liên hoàn trên đại lộ Nguyễn Văn Linh

Theo Đội CSGT - Công an quận 7, Huỳnh Văn Paul điều khiển xe ôtô bảy chỗ (biển số 56N-3611) lưu thông theo hướng từ cầu Tân Thuận 2 về đường Nguyễn Thị Thập. Bất ngờ xe ôtô của Paul tông vào xe taxi bốn chỗ (biển số 56K-4804) do tài xế Trần Thanh Thiện Tùng điều khiển. Thấy xe taxi bị hư nặng phần đuôi, Paul đã bỏ chạy khỏi hiện trường và va chạm với xe ôtô bảy chỗ (biển số 56P-2592) do anh Lê Ngọc Thanh điều khiển làm xe anh Thanh xoay ngang, tông vào xe máy do anh Bùi Việt Hùng điều khiển khiến anh bị thương nặng.

Sau cú va chạm liên hoàn trên, xe ôtô của Paul tiếp tục húc đuôi xe ôtô (biển số 56P-7359) do Châu Hiền Linh Vũ cầm lái và xe này tông vào xe ôtô của Bùi Thanh Tùng.

H.TUYẾT - V.BÁ