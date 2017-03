Tai nạn nghiêm trọng: 11 xe máy bể nát, 2 người chết, 10 người nguy kịch

Nguyên nhân ban đầu được xác định do chiếc xe 4 chỗ đang chạy trên đường thì bất ngờ lao vào 3 ôtô khác rồi húc tung hàng loạt xe máy đang dừng đèn đỏ. Gần chục người bị thương, nhiều người kinh hoàng bỏ chạy, trong khi một số xe máy bốc cháy ngùn ngụt do bị cọ xát xuống đường. một chiếc taxi đi với tốc độ cao tông vào dòng người đi xe gắn máy phía trước. Hiện cơ quan công an đang tiến hành truy bắt xe taxi và tiến hành đo hiện trường xảy ra tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn kéo dài hơn 100m từ đoạn trước cổng bệnh viện Nhi Đồng I đến ngã 6 Lý Thái Tổ – Điện Biên Phủ.

Nhiều tiếng la hét hoảng loạn. Người nằm nằm la liệt, máu vương khắp nơi. Cảnh tượng thật kinh hoàng. Nhiều xe gắn máy do bị cọ xát mặt đường bốc lửa cháy kinh hoàng, trong đó có một xe SH và xe Attila. Nhiều người dân đã dùng bình chữa cháy mini lao vào dập lửa và cứu giúp những người gặp nạn. Bước đầu xác định, 2 nạn nhân thiệt mạng tại chỗ và hơn 10 người khác trong tình trạng nguy kịch.

Anh Trần Thanh Tâm, người dân sinh sống gần khu vực này cho hay: “Lúc tai nạn xảy ra, mọi người chỉ kịp nghe tiếng rít, tiếng xe máy bị kéo lê trên mặt đường. Chưa kịp hoàn hồn, nhiều tiếng khóc, tiếng la hét của các nạn nhân và người dân bỏ chạy tán loạn để cầu cứu. Máu và tư trang của nạn nhân vương vãi khắp lòng đường”.

Dưới đây là 1 số hình ảnh hiện trường vụ tai nạn.





Sau khi gây tai nạn, gã tài xế bỏ chạy trong tiếng tri hô của mọi người. Nhiều người đi đường phải đuổi theo và khống chế tài xế ra khỏi xe. Sau khi bước xuống xe, người tài xế gây tai nạn vung tay gây hấn với những người truy đuổi. Lập tức mọi người bắt giữ gã tài xế và bàn giao cho cơ quan chức năng để xử lý.



Chiếc xe gây tai nạn