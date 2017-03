Tai nạn nghiêm trọng nhất từ đầu năm đến nay

- Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân cho biết tại cuộc họp khẩn của UBND TP.HCM vào chiều 3-8. Cuộc họp có sự tham dự của Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể.

Chủ tịch TP chỉ đạo: “Bằng toàn bộ khả năng có thể, tất cả lực lượng chức năng của TP phải cố gắng kiếm được thi thể của các nạn nhân trong vụ thảm nạn này để đưa về với gia đình. Cần vận động cả ngư dân sống ven biển Cần Giờ tham gia tìm kiếm”.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thể cũng xác định: “Vụ tai nạn này hết sức nghiêm trọng và Bộ GTVT có một phần trách nhiệm khi để xảy ra sự việc”. Ông Thể cũng yêu cầu phải làm rõ trách nhiệm cụ thể dẫn đến vụ tai nạn trên.

Rút kinh nghiệm sâu sắc từ vụ tai nạn, Chủ tịch Lê Hoàng Quân đề nghị các cơ quan chức năng của Bộ GTVT và TP.HCM tăng cường kiểm tra các thiết bị vận tải đường thủy; tổ chức thẩm định chặt các điều kiện xuất bến; điều kiện đảm bảo an toàn hàng hải… Sở GTVT TP cần thành lập ngay các tổ kiểm tra để kiểm soát chặt các loại phương tiện lưu thông trên biển từ điều kiện xuất bến cho tới các thiết bị đảm bảo an toàn cho hành khách. Cùng đó, phải chuẩn bị phương tiện, lực lượng và các phương án tác chiến chủ động khi sự cố xảy ra.

Trả lời báo chí bên lề cuộc họp, Cục trưởng Cục Hàng hải (Bộ GTVT) Nguyễn Nhật cho hay: Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải KV3 tiếp nhận thông tin về vụ tai nạn trên trực tiếp từ chủ phương tiện. “Lúc nhận được tin là 21 giờ ngày 2-8 và sau đó 15 phút lực lượng cứu hộ đã xuất phát ngay” - ông Nhật cho hay.

Tuy nhiên, theo ông Nhật, do tin báo chỉ cho hay vụ chìm tàu xảy ra ở vùng biển Cần Giờ, không định vị cụ thể vị trí nào nên tàu cứu nạn của trung tâm phải quét rất rộng trong điều kiện đêm tối, sóng lớn (do ảnh hưởng của cơn bão số 5). Do đó, phải đến 1 giờ ngày 3-8 mới xác định được vị trí canô chìm. Các thông tin tại cuộc họp cũng cho hay, tàu H29 không trang bị thiết bị định vị nên gây khó khăn rất nhiều trong công tác tìm kiếm. Bên cạnh đó lượng áo phao trên tàu cũng không được trang bị đầy đủ.

Trước thông tin cho rằng canô bị nạn chở quá tải, ông Nhật nói: Thông tin tàu này chở 30 người là đúng rồi. Còn việc có chở quá tải hay không thì phải đợi các cơ quan chức năng làm rõ mới kết luận được. Còn về thông tin hai tàu khác có mặt khi xảy ra sự cố nhưng không cứu hộ mà chạy thẳng về Vũng Tàu rồi sau đó mới báo tin, ông Nhật cho biết: “Đây cũng chỉ là thông tin ban đầu. Để xác định cụ thể phải điều tra trực tiếp người đi trên tàu, chủ phương tiện. Trước mắt chưa khẳng định thông tin này đúng hay sai”.

Công tác cứu hộ được thực hiện ra sao? Ngay sau khi nhận được tin báo, Thường trực BCH Phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn (PCLB&TKCN) TP đã chỉ đạo Bộ đội biên phòng TP, BCH PCLB&TKCN huyện Cần Giờ đã điều động ba phương tiện thuộc Hải đội II cùng 23 chiến sĩ thuộc Đồn biên phòng Long Hòa và BCH Quân sự huyện Cần Giờ đến hiện trường. Chi cục Quản lý chất lượng và bảo vệ nguồn lợi thủy sản đã điều động một tàu kiểm ngư, một canô và phối hợp với lực lượng của Vungtau MRCC tổ chức tìm kiếm cứu nạn.

