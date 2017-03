Tai nạn ô tô nghiêm trọng trên đường Nguyễn Hữu Cảnh

Khoảng 22 giờ 40 ngày 10-12, chiếc ô tô bảy chỗ 56N-6545 chạy trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, hướng từ quận Bình Thạnh về quận 1 đã leo qua dải phân cách và tông vào ô tô bốn chỗ 30P-4818 do chị Trần Thị Bích Liên (tạm trú quận Bình Thạnh) cầm lái chạy chiều ngược lại. Một xe ô tô 56P-5793 chạy phía sau thắng không kịp nên tông vào xe chị Liên. Hậu quả, bốn người trong xe 30P-4818 gồm chị Trần Thị Bích Liên, ông Trần Văn Phần (75 tuổi, bố chị Liên), hai cháu Nguyễn Chí Trung và Nguyễn Chí Hiếu (con chị Liên) bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại BV Đa khoa Sài Gòn. Tuy nhiên, ông Phần và cháu Trung đã chết trước khi nhập viện. Cháu Hiếu được chuyển sang BV Chợ Rẫy, đến sáng qua sức khỏe đã ổn định. Riêng chị Liên được chuyển đi cấp cứu tại BV Nhân dân Gia Định và đã chết vào khoảng 3 giờ 30 sáng 11-12.

Ô tô bốn chỗ 30P-4818 do chị Trần Thị Bích Liên điều khiển bị nát phần đầu, hông. Ảnh: DUY TÍNH

Sau vụ tai nạn, tài xế xe 56N-6545 không có mặt tại hiện trường. Vụ việc đang được Công an quận 1 điều tra làm rõ.

Khoảng 14 giờ ngày 11-12, tại phường Trung Dũng (TP Biên Hòa, Đồng Nai) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa một xe du lịch và hai xe máy làm hai người nguy kịch.

Nguyên nhân do tài xế Thái Doãn Hải (34 tuổi, quê Long An) điều khiển ô tô biển số 62L-6609, lưu thông trên đường Nguyễn Ái Quốc (hướng Hố Nai về cầu Hóa An). Đến ngã tư Vườn Mít, Hải chạy xe vào đường ngược chiều và tông trực diện vào hai xe máy 60F6-9220, 60V4-0654 đang lưu thông ngược lại. Tai nạn làm một người đàn ông đi xe máy bị cuốn vào gầm, người còn lại văng ra giữa đường. Do xe mô tô 60F6-9220 chở đầy cơm thừa nên đã đổ tràn lên nóc xe ô tô và rơi vãi ra đường làm nhiều xe máy lưu thông qua đây bị trượt té. Gây tai nạn xong, tài xế bỏ đi.

D.TÍNH - D.THANH - VÕ TÙNG