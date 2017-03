Tai nạn trên đường cao tốc, tám người chết

Khoảng 3 giờ sáng 13-6, một vụ tai nạn giao thông thảm khốc đã xảy ra trên đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương, đoạn thuộc địa phận xã Thạnh Phú, huyện Bến Lức (Long An).

Mất lái do bể bánh xe

Xe tải biển số 54S-3411 do tài xế Huỳnh Kiến Phát điều khiển đi từ hướng Tiền Giang về TP.HCM bất ngờ bị nổ vỏ trước bên trái. Xe này bị mất lái, lao sang làn đường dành cho xe khách sát dải phân cách.

Lúc đó xe khách 16 chỗ biển số 53S-2150 chở 18 người đi cùng chiều do tài xế Nguyễn Thanh Liên điều khiển đang chạy ở tốc độ ước tính hơn 100 km/giờ hoàn toàn bị bất ngờ nên đâm thẳng vào đuôi xe tải.

Vụ va chạm rất mạnh khiến xe khách 53S-2150 vỡ nát, năm người chết tại chỗ. 13 người được đưa đi cấp cứu ở BV Chợ Rẫy (TP.HCM). Tuy nhiên có thêm ba người chết trên đường chuyển viện, trong đó có tài xế Nguyễn Thanh Liên.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, tài xế xe tải đã bỏ trốn khỏi hiện trường, đến trưa 13-6 thì tài xế này đến trình diện cơ quan Công an tỉnh Long An. Theo Thượng tá Phạm Hữu Châu, Chánh Văn phòng Công an tỉnh Long An, xe tải bị nổ vỏ là sự cố ngoài ý muốn, trong khi tài xế xe khách điều khiển xe chạy với tốc độ cao, không làm chủ tay lái nên khi phát hiện xe tải bị sự cố đã không xử lý được tình huống, gây ra vụ tai nạn kinh hoàng. Công an tỉnh Long An tiếp tục phối hợp Cục CSGT đường bộ - đường sắt (Bộ Công an) điều tra làm rõ vụ tai nạn thảm khốc trên. Đến 16 giờ 30 chiều 13-6, công tác khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn vẫn chưa kết thúc và cơ quan điều tra chưa có thông tin chính thức về việc xử lý tài xế xe tải 53S-3411.

Xe khách 53S-2150 nát bét sau vụ tai nạn đã được kéo về Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an tỉnh Long An. Ảnh: HÙNG ANH

Anh Huỳnh Văn Thư là người có thể nói may mắn nhất, ngồi ngay ghế đầu ngang với tài xế nhưng thoát chết trong gang tấc. Ảnh: DUY TÍNH

Đa phần nạn nhân bị chấn thương nặng

Tại BV Chợ Rẫy, bác sĩ Tôn Thất Quỳnh Ái, Trưởng khoa Cấp cứu BV Chợ Rẫy, xác nhận bệnh viện đã nhận hai chuyến cấp cứu với 13 nạn nhân bị thương. Ngay lập tức, bệnh viện triển khai quy trình cấp cứu hàng loạt, huy động toàn lực của bệnh viện từ trực lãnh đạo đến bác sĩ chuyên khoa, điều dưỡng, hộ lý và giải phóng những bệnh nhân tại chỗ.

Trong số ba nạn nhân chết trên đường đến bệnh viện có một trẻ năm tuổi và một người đàn ông (là tài xế Nguyễn Thanh Liên) chết do chấn thương sọ não và chấn thương vùng kín. Riêng nạn nhân Tô Thị Cẩm Loan (33 tuổi) chết sau khi cấp cứu được hơn 10 phút vì chấn thương sọ não quá nặng.

Bác sĩ Ái cho biết trong 10 bệnh nhân còn lại thì có hai người rất nặng là Trần Thị Bích Ngọc (26 tuổi) với chẩn đoán dập vỡ gan, được phẫu thuật cầm máu, tạm thời ổn định và theo dõi chặt chẽ tại khoa Gan-Mật-Tụy. Tiên lượng về sống-chết bệnh nhân Ngọc rất dè dặt. Bệnh nhân nặng thứ hai là Nguyễn Văn Chiến với vết thương sọ não hở, gãy kín 1/3 xương cẳng chân đã được mổ cấp cứu kịp thời.

Đau lòng nhất là gia đình anh Phan Văn Nắng (Bạc Liêu). Trong buổi sáng 13-6, anh vẫn chưa biết vợ mình là chị Tô Thị Cẩm Loan đã chết. Anh Nắng cứ bảo là vợ mình bị thương rất nặng phải cấp cứu. Bên cạnh anh Nắng là đứa con trai bốn tuổi cũng bị thương. Anh Nắng cho biết vợ chồng anh đưa con đến BV Nhi đồng 2 trị bệnh vì bé bị đau chân mấy tháng qua. Tuy nhiên, khi qua địa phận Bến Lức - Long An, chiếc xe khách chạy rất nhanh. Anh Nắng vừa định chợp mắt thì nghe tiếng “rầm”. Nhiều tiếng ú ớ kêu la, con trai của anh lọt thỏm xuống ghế, vợ anh nằm dưới sàn… chung quanh anh người nào cũng đầy máu.

Đến trưa cùng ngày, anh Nắng được đưa vào trại 6 (khoa Chấn thương sọ não), còn bé Nhân thì được đưa vào chuyên khoa khác nhưng vẫn khóc không thôi. Đến chiều, một bác sĩ cho biết anh Nắng đã nghe thông tin vợ anh là chị Tô Thị Cẩm Loan đã chết. Anh Nắng trở nên mất bình tĩnh, bật dậy khóc thét và đòi bác sĩ cho đi tìm vợ.

Trong sáng cùng ngày, đại diện nhà xe của chiếc xe khách 53S-2150 đã đến bệnh viện lo các thủ tục và viện phí cho các nạn nhân.

Tám nạn nhân tử nạn - Hồ Thanh Long, SN 1955, ngụ Cà Mau. - Tô Thị Cẩm Loan, SN 1978, ngụ Bạc Liêu. - Nguyễn Chí Nguyên, SN 2006, Bạc Liêu. - Nguyễn Thanh Liên, SN 1965, Bạc Liêu (tài xế xe 53S-2150). - Nguyễn Thị Nương (chưa rõ năm sinh) ngụ Bạc Liêu. - Trần Văn Bảo, SN 1947, ngụ Bạc Liêu. - Trần Thị Hai, SN 1947, ngụ Bạc Liêu. - Nguyễn Thị Thu, SN 1948, ngụ Bạc Liêu. 10 nạn nhân nhập viện - Trần Thị Bích Ngọc, 26 tuổi, bị đa chấn thương, dập vỡ gan. - Nguyễn Duy Sơn, 41 tuổi, gãy trật hở cổ chân trái, dập xuất huyết não. - Nguyễn Văn Chiến, 50 tuổi, sọ não hở, gãy kín 1/3 xương cẳng chân. - Lâm Thị Sáu, 46 tuổi, chấn thương đầu và cột sống thắt lưng, chấn thương bàn chân phải. - Huỳnh Văn Thư, 38 tuổi, chấn thương đầu. - Trần Như Ý, 18 tuổi, chấn thương đầu, mặt. - Phan Văn Nắng, 32 tuổi, chấn thương đầu, lưỡi. - Phạm Thị Kiều, 39 tuổi, chấn thương cột sống thắt lưng. - Phan Hữu Nhân, ba tuổi, chấn thương đầu, gãy 1/3 xương trụ phải. - Trần Thị Nhã Anh, chín tuổi, chấn thương phần mềm cẳng chân trái (đã được xuất viện ngay trong sáng 13-6).

HÙNG ANH - DUY TÍNH