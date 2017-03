Tài sản quý nhất là được dân thương

Khi công an các vùng khác cần anh em ở xã tham gia hỗ trợ thì chúng tôi cử ngay anh Muốc vì có niềm tin mình giao đúng người và có hiệu quả tốt. Riêng trong vụ bắt băng cướp chặt tay ở cầu Phú Mỹ, về nguyên tắc ngành thì công an viên của xã không được đuổi bắt tội phạm khi ra khỏi địa bàn xã. Lỡ trong lúc đuổi theo tội phạm ở địa bàn xã khác mà anh Muốc va quẹt xe thì trách nhiệm tôi lãnh đủ. Tuy nhiên, tôi biết chắc chắn một điều lúc đó chỉ cần anh Muốc ngưng lại tích tắc là mất dấu tội phạm ngay. Và nếu không có anh thì khó lòng bắt được băng nhóm này. Tôi quyết định cho phép anh Muốc bám đối tượng đến cùng. Tôi dám làm, dám chịu trước quyết định của mình. Từ gương anh Muốc, anh em trong đơn vị cũng luôn tự kiểm lại mình. Trung tá LÂM NGỌC THỨC,

Trưởng Công an xã Phước Kiển, Nhà Bè Có đận tôi làm xe ôm, thấy anh đi tuần đêm hoài trên sông rạch mà thương quá, tôi lấy xuồng ba lá chở anh đi tuần lòng vòng trên sông trong trời lạnh từ đêm đến sáng. Sau đó tôi cũng tham gia bắt nhiều vụ cướp trên địa bàn, có nhiều giấy khen. Tụi tôi nghĩ hỗ trợ anh Muốc với công an xã phần nào hay phần đó thôi, không ai mong bắt cướp để được giấy khen đâu. Ông LÊ VĂN TRANG

(71 Lê Văn Lương, ấp 2, xã Phước Kiển, Nhà Bè)