(PL)- Chiều 29-9, Công an huyện Dĩ An (Bình Dương) cho biết khuya 21-9, Đội CSĐT tội phạm về kinh tế và chức vụ công an huyện này bắt giữ Phạm Văn Nguyện (quê Thái Bình) điều khiển xe ba gác chở 70 con kỳ đà.

Tổng trọng lượng số kỳ đà là 80 kg, trong đó 66 con đã chết. Nguyện đã không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số kỳ đà trên. Công an huyện Dĩ An đã chuyển giao số kỳ đà còn sống cho Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Dương, đồng thời tiêu hủy số kỳ đà chết. V.BÁ