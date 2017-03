Tài xế container thất nghiệp vì… “ngủ” lâu!

Từ ngày 1-7, CSGT, Thanh tra GTVT bắt đầu xử phạt các trường hợp tài xế điều khiển xe đầu kéo sơmi rơmoóc (container) không có bằng lái hạng FC và nhiều doanh nghiệp vận tải, tài xế container đã ngừng hoạt động để nghe ngóng và hy vọng sẽ tiếp tục được gia hạn, lùi thời gian xử phạt.

Luật đã định và đã nhượng bộ

Tháng 11-2008, Chủ tịch nước công bố Luật Giao thông đường bộ, trong ấy quy định rõ: đến ngày 1-7-2009 (thời điểm luật có hiệu lực), tài xế xe container phải có giấy phép lái xe (GPLX) hạng FC thay cho GPLX hạng C.

Tuy nhiên, phải đến năm tháng sau khi luật công bố, Bộ GTVT mới có quyết định phê duyệt đề án đào tạo, sát hạch, cấp GPLX hạng FC cho người lái đã có bằng hạng C, D, E. Trong đó, nêu rõ thời hạn là đầu tháng 7-2010 phải hoàn thành việc đào tạo, sát hạch, cấp GPLX hạng FC.

Tuy nhiên, các doanh nghiệp và Hiệp hội Vận tải cho rằng với 13 tháng thì không thể xoay xở nên họ đã kiến nghị xin lùi thời gian áp dụng quy định trên và Bộ GTVT có văn bản lùi thời gian đào tạo, sát hạch, cấp GTLX hạng FC đến cuối năm 2010.

Trong khoảng thời gian này, Chính phủ có Nghị định 34 quy định đến đầu tháng 7-2010 sẽ xử phạt tài xế xe container không có giấy phép lái xe FC…

Một vụ tai nạn giao thông do lái xe container ngủ gật tông xe vào dải phân cách, lao sang bên kia đường. Ảnh: L.ĐỨC

Theo bà Trịnh Minh Hiền, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ GTVT, việc lùi thời hạn đào tạo, sát hạch, cấp GPLX hạng FC không đồng nghĩa với lùi thời hạn xử phạt tài xế xe container không có bằng lái hạng FC (tức từ ngày 1-7, công an vẫn xử phạt nếu tài xế xe container không có bằng FC - NV).

Theo một sĩ quan thuộc Cục CSGT đường bộ-đường sắt, Bộ Công an, từ luật đến nghị định đã có khoảng lùi về thời gian thực hiện quy định xử phạt nhằm giúp các doanh nghiệp vận tải, người lái chuyển đổi, thi sát hạch, nâng GPLX lên hạng FC. Vì vậy, từ 1-7-2010 CSGT cả nước sẽ xử phạt nghiêm hành vi điều khiển xe sơmi rơmoóc không có GPLX hạng FC theo đúng Nghị định 34.

Lại muốn nhượng bộ tiếp?

Thực tế hai ngày qua, các đội CSGT Rạch Chiếc, Bình Triệu, An Sương, An Lạc… thuộc Phòng CSGT đường bộ Công an TP.HCM đã xử phạt hàng loạt tài xế xe container không có bằng FC với mức 2,5 triệu đồng/trường hợp và tạm giữ xe 10 ngày. Khi bị kiểm tra, nhiều tài xế xe container cãi: Bộ GTVT đã cho phép gia hạn đến hết ngày 31-12, tại sao lại xử phạt…

Trung tá Trần Như Sỹ, Đội trưởng Đội CSGT Bình Triệu, giải thích: Việc hiểu văn bản chỉ đạo hành chính trong nội bộ của Bộ GTVT về lĩnh vực đào tạo, sát hạch, cấp GPLX không liên quan đến Nghị định 34 về xử phạt hành chính. Văn bản chỉ đạo không thể cao hơn nghị định nên đội đã áp dụng nghị định để xử phạt.

Còn nhớ ngày 5-6-2010, sau khi Bộ GTVT có văn bản lùi thời gian đào tạo, sát hạch, cấp GTLX hạng FC đến ngày 31-12-2010, Hiệp hội Vận tải hàng hóa TP.HCM đã tổ chức họp các doanh nghiệp. Tại cuộc họp này, ông Đinh Nam Dinh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Vận tải hàng hóa TP.HCM, thông báo sau khi “đấu tranh” thành công trong việc Bộ GTVT lùi thời gian đào tạo, sát hạch, cấp GPLX, tiếp tới Hiệp hội sẽ kiến nghị lùi thời gian xử phạt. Đại diện các doanh nghiệp vỗ tay bôm bốp.

Nhưng sáng 2-7, trước việc người lái xe container không bằng lái FC bị xử phạt nghiêm, ông Dinh nói: “Tôi thực sự xấu hổ vì một lời hứa không thành!”.

Một cán bộ Sở GTVT cho rằng lái xe, doanh nghiệp vận tải ngủ quên, hy vọng lùi được thời hạn xử phạt nay mới giật mình khi đối diện với khả năng lái xe thất nghiệp, doanh nghiệp tồn hàng…

Theo thông tin từ Sở GTVT, ngày 7-7 tới, Bộ GTVT sẽ cử đoàn công tác vào TP.HCM để nắm tình hình.

Dễ dãi sinh cố tình Việc 70% lái xe thiếu bằng FC, không đủ điều kiện lái xe container dẫn đến bị CSGT xử phạt đang là vấn đề gây ra khá nhiều tranh cãi. Doanh nghiệp, lái xe thì đổ lỗi rằng quy định chuyển đổi bằng lái của Bộ GTVT là quá gấp gáp, điều kiện chuyển đổi quá khắt khe. Bộ GTVT lại cho rằng đã gia hạn cho doanh nghiệp, lái xe có quá nhiều thời gian nhưng lại không chịu chấp hành, đợi “nước đến chân mới nhảy” và đã… nhảy không qua. Nhìn lại một năm qua, có thể thấy các hiệp hội vận tải, doanh nghiệp và đội ngũ lái xe đã ngủ quên trong việc chấp hành các quy định của pháp luật cùng với sự dễ dãi, nể nang của Bộ GTVT trong các lần cho lùi thời hạn thực hiện quy định lái xe phải có bằng lái xe hạng FC, gia hạn việc chuyển đổi bằng, lại còn cho phép những người đang lái xe container thực hiện việc chuyển đổi, nâng lên hạng FC không phải thi lý thuyết mà chỉ trải qua phần thi thực hành… Như vậy các doanh nghiệp, lái xe đã có đến gần một năm trời để thực hiện việc chuyển đổi bằng lái. Tuy nhiên, thay vì kêu gọi các doanh nghiệp thành viên khẩn trương cho lái xe đi thực hiện việc chuyển đổi thì hiệp hội lại thêm một lần nữa làm đơn kiến nghị xin Bộ GTVT tiếp tục lùi thời gian thực hiện thêm một năm nữa và Bộ lại chấp nhận cho lùi đến hết năm 2010. Cái sự nhượng bộ này phải chăng tạo tâm lý ỷ lại và “mè nheo” cho doanh nghiệp lẫn các bác tài? THÀNH VĂN

LƯU ĐỨC - HOÀNG LONG