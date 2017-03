Tài xế taxi cán chết đồng nghiệp

(PL)- Ngày 17-10, Công an huyện Thanh Chương (Nghệ An) cho biết nghi can Trịnh Phúc Đạt (23 tuổi, tài xế taxi) đã đến đầu thú về hành vi giết người.

Trước đó, tối 14-10, Đạt lái xe taxi Mai Linh thì phát sinh mâu thuẫn với đồng nghiệp là tài xế Nguyễn Ngọc Anh. Sau đó, anh Anh và Đạt điều khiển hai xe taxi đến khu vực Trạm thu phí cầu Bến Thủy 2 (Hưng Nguyên, Nghệ An) để đánh nhau. Đạt lên lái xe taxi lao thẳng vào người anh Anh làm anh ngã xuống đường. Chưa dừng lại ở đó, Đạt quay đầu xe lại tiếp tục cán lên người anh Anh rồi lái taxi chạy trốn. Anh Anh được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng do bị thương quá nặng đã tử vong sau đó. Đ.LAM