Tài xế taxi cảnh giác, bốn kẻ cướp sa lưới

Cả bốn thuê xe taxi do anh Nguyễn Văn Sang (tài xế taxi hãng Hương Trà) đi Nha Trang với ý định cướp tài sản, do cảnh giác nên anh Sang từ chối. Đồng thời, anh Sang đã ngầm báo cho Công an thị xã An Nhơn bám theo bắt giữ nhóm nghi can.

Tại cơ quan điều tra, nhóm này khai nhận Trần Văn Năm là người khởi xướng kế hoạch thuê xe taxi cướp tài sản lấy tiền tiêu xài. Cả nhóm bàn nhau trên đường đi, gặp đoạn đường vắng chúng sẽ giả vờ yêu cầu dừng xe cho đi vệ sinh rồi dùng dao khống chế tài xế. Tuy nhiên, do anh Sang cảnh giác nên cả bốn bị phát hiện trước khi hành động.

N.THANH