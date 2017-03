Tài xế taxi sử dụng ma túy đánh khách hàng

Theo điều tra ban đầu, chiều 28-10, sau khi nhậu, Hồ Như Đa cùng nhóm bạn rủ nhau xuống TP Tam Kỳ hát karaoke tại quán Idol. Khoảng 18 giờ 30 cùng ngày, Đa cùng bạn là Trần Hùng gọi xe taxi hãng Mai Linh do lái xe Diệp Anh Thảo đến đón về nhà. Trong lúc thỏa thuận giá cả, nhóm Đa và tài xế Thảo xảy ra mâu thuẫn, cãi cọ. Đa và Hùng rượt đuổi đánh Thảo nên Thảo gọi điện thoại cho đồng nghiệp đến ứng cứu.

Sau đó, có sáu tài xế taxi đến quán karaoke hỗ trợ Thảo “xử” nhóm của Đa. Nhóm Thảo rượt đuổi đánh Hùng và Đa qua nhiều tuyến phố. Đa bị đánh đến bất tỉnh, phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng đa chấn thương.

Nhận được tin báo, Công an phường Trường Xuân xuống hiện trường can thiệp. Tài xế Thảo được đưa về trụ sở công an phường để làm rõ vụ việc. Tại đây, cơ quan công an tiến hành đo nồng độ cồn và thử nước tiểu của tài xế. Kết quả cho thấy Thảo vừa sử dụng bia rượu và ma túy.

L.THỦY