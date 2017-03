Tài xế taxi truy bắt hai đối tượng cướp giật

Trước đó, lúc 12 giờ trưa, ông Senatovov Anatoly (quốc tịch Nga, tạm trú tại phường Thắng Tam, TP Vũng Tàu) điều khiển xe đạp lưu thông trên đường Lê Quý Đôn (phường 1, TP Vũng Tàu) thì bị Dân và Lộc đi xe máy áp sát giật túi xách để trong giỏ xe. Trong túi xách có hai máy tính xách tay.

Lúc này, anh Võ Văn Quý (tài xế taxi Mai Linh, biển kiểm soát 72N-6778) đang điều khiển xe gần đó, phát hiện hai đối tượng cướp giật liền lái xe đuổi theo. Đến trước khách sạn Petro House (đường Trần Hưng Đạo), anh Quý đuổi kịp, ép xe taxi khiến Dân và Lộc ngã xuống đường. Lực lượng Công an phường 1 kịp thời bắt giữ. Hiện Công an TP Vũng Tàu đang lập hồ sơ, xử lý vụ án. Đại diện Công an TP Vũng Tàu cho hay sẽ đề xuất khen thưởng anh Quý.

TRÙNG KHÁNH