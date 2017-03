Tài xế taxi - xe tải kèn cựa nhau, mất 2 mạng người

Khoảng 12 giờ 30 phút ngày 13-6, ngay chốt đèn tín hiệu giao thông rẽ vào Khu công nghiệp Tân Hương trên Quốc lộ 1A thuộc xã Tân Hương, huyện Châu Thành - Tiền Giang đã xảy ra một vụ TNGT nghiêm trọng làm chết 2 người.







Hiện trường vụ tai nạn



Chiếc xe máy bị xe khách cuốn đi hơn 30 m mới dừng lại.

Theo NLĐ

Vào thời điểm trên, chiếc taxi 7 chỗ do tài xế Đặng Văn Quân Anh (SN 1965, ngụ TPHCM) điều khiển hướng từ Trung Lương về TPHCM, đã bị xe tải do tài xế Liêu Khương (SN 1986, ngụ tỉnh Sóc Trăng) điều khiển tông từ phía sau.Lực tông mạnh khiến chiếc taxi lao thẳng vào hai xe máy do ông Mai Tấn Huấn (SN 1965) và một người chưa rõ danh tính điều khiển đang dừng ngay đầu con lươn để chờ qua đường. Hậu quả, cả người và xe văng ra phần đường ngược lại.Cùng lúc đó, xe khách 16 chỗ do tài xế Phạm Quang Tuyên (SN 1984, ngụ Bến Tre) điều khiển chạy hướng TPHCM về Trung Lương tông vào làm ông Huấn té xuống đường chết tại chỗ; người còn lại bị cuốn vào gầm xe khách một đoạn trên 30 m và đã tử vong trên đường đi cấp cứu.Quân Anh, tài xế taxi, cho biết trước đó, xe của anh va quẹt với xe tải và bị gãy kiếng hậu. Do xe tải không dừng lại giải quyết mà bỏ chạy nên anh mới lái xe đuổi theo.Khi đến đoạn đường trên, anh cúp đầu xe tải yêu cầu dừng lại giải quyết nhưng xe tải không dừng mà tông vào phía sau và gây ra tai nạn.Vụ việc đang được Công an huyện Châu Thành điều tra làm rõ.