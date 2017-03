Tài xế và phụ xe bị khách đánh hội đồng

Tối 14-3, khi xe khách đến địa bàn Đông Lương thì có sáu thanh niên vẫy xe về Nghệ An. Cả sáu trả trước cho phụ xe 300.000 đồng và hứa ra đến Nghệ An sẽ trả tiếp 300.000 đồng còn lại. Thấy nhóm thanh niên này có mùi bia rượu, nói chuyện khiếm nhã, ồn ào nên phụ xe Trịnh Xuân Phú nhắc nhở.

Lập tức, sáu thanh niên cùng lao vào hành hung phụ xe Phú bằng tuýp sắt có sẵn trong hành lý. Tài xế Nguyễn Hoàng Hoa dừng xe can ngăn cũng bị nhóm này tiếp tục hành hung. Cả phụ xế, tài xế bị thương nặng, gục ngã tại chỗ.

Nhận được tin báo, lực lượng công an đã có mặt kịp thời và bắt giữ ba người trong nhóm là Nguyễn Văn Sơn, Bùi Văn Minh và Lò Văn Khoa (cùng trú tại huyện Tân Kỳ, Nghệ An). Ba người còn lại đã tẩu thoát, hiện cơ quan công an tiếp tục truy tìm.

Được biết, cả sáu là công nhân tại công trình xây dựng BV Đa khoa tỉnh Quảng Trị. Sau một chầu nhậu chia tay để về quê do thiếu kềm chế đã cùng nhau gây án.

KHÁNH PHƯƠNG