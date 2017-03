Tài xế vận chuyển gỗ lậu, ép ngã xe công an ra đầu thú

Theo đó, tài xế này là Đặng Ngọc Hiền (trú xã Diên Tân, huyện Diên Khánh). Hiện Công an huyện Khánh Vĩnh đã tạm giữ Hiền để điều tra mở rộng vụ án chống người thi hành công vụ.

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, khoảng 0 giờ ngày 13-7, nhận được tin báo từ quần chúng, tổ tuần tra liên ngành Công an huyện Khánh Vĩnh đã tổ chức lực lượng chặn bắt, truy đuổi chiếc xe tải vận chuyển lâm sản trái phép trên đường Nha Trang - Đà Lạt (thuộc huyện Khánh Vĩnh). Khi bị tổ tuần tra yêu cầu dừng lại kiểm tra, tài xế không chấp hành và nhấn ga tông thẳng vào tổ tuần tra nhằm bỏ chạy. Trong lúc bỏ chạy, tài xế xe tải đã ép xe máy của hai chiến sĩ công an rơi xuống mương ven đường làm hai người bị thương phải đưa đi cấp cứu. Sau đó tài xế còn cho đồng bọn vứt 63 hộp gỗ (3,2 m3) xuống đường hòng ngăn cản lực lượng truy đuổi để tẩu thoát. Ngày 16-7, Công an huyện Khánh Vĩnh đã tìm ra chiếc xe tải trên được cất giấu tại huyện Diên Khánh, đồng thời đã mời người tên Dần (trú huyện Diên Khánh) là chủ số gỗ trên lên cơ quan điều tra để làm rõ vụ việc.

LÊ XUÂN