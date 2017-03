Tài xế xe buýt ném đá vỡ đầu hành khách

Công an TP Tuy Hòa đã cấp giấy giám định thương tích đối với anh Lê Văn Phong (ngụ phường 7) để củng cố hồ sơ, khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Bá Hải (tài xế xe buýt của DNTN Lý Anh Tuấn) về tội cố ý gây thương tích. Hiện anh Phong vẫn đang điều trị tại bệnh viện do bị nứt sọ, tụ máu não, vỡ xương đầu...

Theo kết quả điều tra, trưa 30-10, anh Phong cùng em trai lên xe buýt do Hải điều khiển đi từ Tây Hòa về TP Tuy Hòa. Do anh Phong bước chân gây bẩn lên miếng nệm gần chỗ tài xế nên giữa anh Phong và Hải có lời qua tiếng lại. Khi xuống xe, anh Phong bắt tay Hải nhưng kéo mạnh làm Hải bị trầy tay. Hải cầm ống tuýp sắt đuổi đánh anh Phong và em trai anh Phong. Cả hai bỏ chạy thì tài xế Hải ném một hòn đá vào đầu anh Phong khiến anh gục tại chỗ.

T.LỘC