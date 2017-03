Tài xế xe ôm tại TP.HCM phải có thẻ hành nghề

Biển hiệu này chính là thẻ hoạt động vận chuyển do cơ quan có thẩm quyền cấp, dùng để đeo trên ngực áo bên trái.



Đó là một trong những nội dung được Sở Giao thông Vận tải, Ban An toàn giao thông và Sở Công an Thành phố Hồ Chí Minh triển khai ngày 11/11 đến 24 quận, huyện trong thành phố.



Ông Nguyễn Ngọc Tường, Phó Ban chuyên trách Ban An toàn giao thông Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đây là quyết định của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhằm tăng cường công tác quản lý vận tải bằng xe gắn máy, xe ba bánh trên địa bàn.



Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh giao cho Trung tâm Quản lý và Vận tải hành khách công cộng thành phố thực hiện việc tiếp nhận và cấp biển hiệu hoạt động (thẻ hoạt động vận chuyển) cho các cá nhân đăng ký thông qua Ủy ban Nhân dân phường, xã, thị trấn.



Việc cấp thẻ hoàn toàn miễn phí và nguồn kinh phí thực hiện do Ban An toàn giao thông thành phố đảm nhận. Thẻ, biển hiệu hoạt động có hiệu lực là 5 năm kể từ ngày cấp.



Bên cạnh đó, người hành nghề vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng xe thô sơ phải đủ 16 tuổi trở lên, có sức khỏe bảo đảm điều khiển xe an toàn.



Xe thô sơ, xe gắn máy, xe môtô hai bánh, xe môtô ba bánh và các loại xe tương tự được dùng trong hoạt động vận chuyển hành khách, hàng hóa phải đúng kiểu loại đã được cấp giấy đăng ký, có gắn biển số do cơ quan có thẩm quyền cấp và phải bảo đảm về chất lượng, an toàn kỹ thuật quy định được phép tham gia giao thông.



Ủy ban Nhân dân phường, xã, thị trấn thực hiện việc quy hoạch các điểm dừng, đỗ theo đúng quy định, để đảm bảo an ninh trật tự./.







Theo Hoàng Anh Tuấn (TTXVN/Vietnam+)