Tài xế xe tải chết trong cabin

Theo nhiều tài xế container tại đây cho biết thấy anh Phong mắc võng ngủ từ tối hôm trước đến trưa hôm sau vẫn chưa dậy nên họ đập cửa gọi mới biết anh đã chết cứng trong cabin.

Cơ quan khám nghiệm pháp y đang đưa thi thể anh Phong từ trên cabin xe tải xuống.

Nhận được tin báo Công an phường Long Bình và Công an quận 9 có mặt khám nghiệm hiện trường. Sau đó thi thể anh Phong được chuyển về BV An Bình để khám nghiệm tử thi.

D.THANH