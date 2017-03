Tắm ao làng, 4 trẻ níu nhau chết đuối

Vụ việc thương tâm xảy ra vào khoảng 20h ngày 22/8.



Người dân bản Lũng Sắc cùng gia đình phát hiện ra thi thể bốn cháu nhỏ tại ao là Lý Quốc Hùng, 4 tuổi, và các cháu Bàn Quyết Tiến, 6 tuổi, Bàn Thị Ánh Hường, 4 tuổi, Bàn Quốc Nguyên, 3 tuổi.



Người nhà nạn nhân cho biết trên TTXVN, vào chiều tối 22/8, bốn em rủ nhau đi chơi. Đến bữa ăn tối không thấy các cháu về ăn cơm nên gia đình đổ xô đi tìm. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do bốn cháu rủ nhau tắm ao, gặp nước sâu nên cuống quýt kéo nhau và cùng thiệt mạng.



Bước đầu Phòng Lao động Thương binh và Xã hội Bảo Yên đã hỗ trợ 2 triệu đồng cho mỗi nạn nhân không may thiệt mạng.



Trước đó, vào ngày 14/8, cũng xảy ra một vụ chết đuối thương tâm. Hai cháu Nghiêm Văn Hưng (11 tuổi), Nghiêm Văn Huy (8 tuổi) con ông Nghiêm Văn Toàn và hai em Ngô Văn Hùng (12 tuổi), Ngô Văn Hưng (7 tuổi) con ông Ngô Văn Lịch (đều ở xóm 2, thôn Phú Đô, Hà Nội) bị chết đuối dưới hố công trường khi đi chơi.



Được biết, hố nước này thuộc công trình thi công đường dẫn nút giao thông Phú Đô - đại lộ Thăng Long do Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Vinaconex-PVC làm chủ đầu tư.





Theo Bắc Lưu (Bee)