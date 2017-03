Tâm bão Sonamu cách đảo Trường Sa Lớn 400km

Đường đi của bão.. (Nguồn: nchmf.gov.vn)



Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74km một giờ), giật cấp 9, cấp 10.



Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 20km và có khả năng mạnh thêm.



Đến 10 giờ ngày 5/1, vị trí tâm bão ở vào khoảng 7,8 độ Vĩ Bắc; 111,2 độ Kinh Đông, trên khu vực đảo Huyền Trân. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (tức là từ 75 đến 88km một giờ), giật cấp 10, cấp 11.



Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Nam, có khả năng di chuyển chậm lại, mỗi giờ đi được khoảng 15km.



Đến 10 giờ ngày 6/1, vị trí tâm bão ở vào khoảng 6,9 độ Vĩ Bắc; 108,4 độ Kinh Đông, cách đảo Côn Đảo khoảng 270km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9 (tức là từ 62 đến 88km một giờ), giật cấp 10, cấp 11.



Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km.



Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, khu vực Nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11. Biển động rất mạnh.



Ngoài ra, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão kết hợp với gió mùa Đông Bắc mạnh nên khu vực Bắc và giữa biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa); vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Biển động mạnh.



Theo Báo cáo nhanh của Cơ quan thường trực-Bộ đội Biên phòng, đến sáng 4/1 đã kiểm đếm, thông báo và hướng dẫn cho 30.503 tàu/112.849 người đang hoạt động trên biển biết vị trí và hướng di chuyển của bão số 1 để chủ động phòng tránh. Hiện đã có 30.071 tàu/109.233 người neo đậu tại bến.



Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cho biết, tàu cá BĐ 95419TS gồm 4 lao động bị hỏng máy thả trôi lúc 0 giờ 30 phút ngày đã được tàu cá BĐ 95427 tiếp cận và đưa 4 thuyền viên vào bờ an toàn lúc 3 giờ 45 phút cùng ngày.



Còn tàu cá BĐ 96430TS bị gãy chân vịt lúc 13 giờ ngày 3/1 hiện đang thả trôi. Địa phương tiếp tục giữ liên lạc thường xuyên với tàu bị nạn và liên lạc với các tàu hoạt động trong khu vực đến hỗ trợ.



Để giúp các địa phương ven biển chủ động ứng phó với bão số 1, Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương-Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn đã có công điện số 02 chỉ đạo việc đối phó với bão và xác định vùng nguy hiểm.



Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao đã có công hàm gửi Đại sứ quán các nước Indonesia, Malaysia, Brunei, Philippines tại Hà Nội đề nghị tạo điều kiện thuận lợi cho ngư dân cùng tàu, thuyền của Việt Nam được tránh bão và lên bờ khi cần thiết.



Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành Đà Nẵng, Phú Yên, Bình Định, Khánh Hòa, Bình Thuận, Bà Rịa-Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau đã có công điện và báo cáo nhanh gửi về Văn phòng Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương về việc chỉ đạo triển khai công tác đối phó với bão số 1 và tình hình hoạt động tàu thuyền trên biển./.