Tắm biển, ba học sinh gặp nạn

Sáng 20-11, Công an xã Bình Phú, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) cho biết, lúc 15 giờ ngày 19-11, tại bãi tắm thôn An Thạnh 1, xã Bình Phú đã xảy ra vụ chết đuối làm 2 em học sinh tử vong, 1 học sinh khác may mắn được cứu sống.

Hai học sinh tử vong là em Phạm Chí Đạt, Phạm Ngọc Lâm. Học sinh được cứu sống là em Nguyễn Văn Hùng. Ba học sinh này đều là học sinh lớp 11B5, trường THPT Vạn Tường, xã Bình Phú, huyện Bình Sơn. Trước đó, vào chiều ngày 19-11, nhóm học sinh lớp 11B5 khoảng trên 20 học sinh ra biển tắm. Do gặp sóng lớn nên Đạt và Lâm bị sóng cuốn trôi ra xa. Em Nguyễn Văn Hùng cùng các bạn học bơi ra cứu nhưng không cứu kịp. Cả Đạt và Lâm tử vong, riêng em Hùng bị kiệt sức được cứu sống. Theo Thái Thụy (ANTĐ)