Tắm biển, một sinh viên chết đuối

Sự việc vừa xảy ra vào khoảng 17h chiều 11/2. Nạn nhân được xác định danh tính là Trần Hải Nam (SN 1990), sinh viên trường cao đẳng Điện lực miền trung (đóng tại Hội An).

Vào thời điểm trên, Nam cùng 2 bạn khác là Phạm Quốc Hoàng và Nguyễn Long Thành rủ nhau ra bãi An Bàng (thuộc địa phận phường Cẩm An, Hội An) tắm biển thì bị sóng lớn đánh cuốn trôi cả ba.

Phát giác sự việc, người dân địa phương đã nỗ lực cứu vớt người bị nạn. Hai bạn của Nam may mắn được cấp cứu kịp thời. Riêng Nam bị sóng đánh cuốn trôi quá xa nên khi đưa được vào bờ đã tử vong.

Thi thể nạn nhân hiện đã được đưa về bệnh viện đa khoa Hội An chờ gia đình đến làm thủ tục nhận về mai táng. Được biết sinh viên xấu số trên thường trú tại TP. Pleiku, Gia Lai.

Theo Khánh Hiền (Dân trí)