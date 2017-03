Tạm đình chỉ ba cán bộ để kiểm điểm trách nhiệm

Ông Trần Văn Ngọc (Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND xã Hóa An) và ông Trịnh Văn Long (cán bộ địa chính xã Hóa An) để kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm do để xảy ra tình trạng bao chiếm, xây dựng trái phép 86 căn nhà tại ấp Bình Hóa, xã Hóa An.

Như báo Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh, ngày 23-8, Công an TP Biên Hòa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam ông Hồ Phi Hùng (30 tuổi, ngụ xã Hóa An) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, khi công an thi hành lệnh bắt tạm giam thì ông Hùng đã rời khỏi nơi cư trú. Theo điều tra, từ đầu năm 2013, ông Hùng là giám đốc Công ty TNHH một thành viên Xây dựng Thương mại Thành Phố Mới Biên Hòa và Công ty Hùng Vĩ. Ông Hùng đã tự san lấp, phân lô bán nền với giá 80-150 triệu đồng/lô, thu lợi 10 tỉ đồng. Đáng chú ý là khu đất ông Hùng bán cho người dân nằm trong quy hoạch công viên cây xanh tại ấp Bình Hóa chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép xây dựng. Hiện khu đất quy hoạch này có 86 căn nhà đã được xây dựng trái phép.

N.ĐỨC