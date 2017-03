Tạm đình chỉ công tác 2 cán bộ, phóng viên Đài PT-TH Bình Phước

Theo lãnh đạo BPTV, lý do tạm đình chỉ công tác là cả 2 có liên quan đến vụ việc ông Mai Xuân Bình bị Công an Bình Phước bắt giữ vào ngày 12.3. Ngoài ra, 2 người này tố cáo lẫn nhau, nhưng không gửi cho lãnh đạo BPTV.



Trước đó, BPTV cũng đã yêu cầu bà Huệ và bà Thương viết bản tường trình. Lãnh đạo BPTV cho biết, tường trình của bà Huệ và bà Thương có 2 nội dung: Thứ nhất, việc bà Huệ và bà Thương vay mượn tiền lẫn nhau (có lãi suất) với tổng số tiền trên 200 triệu đồng. Thứ hai, thông qua bà Thương, bà Huệ nhận số tiền 50 triệu đồng để “chạy” việc cho một người vào làm ở H.Bù Gia Mập, nhưng không thành. “Việc bà Huệ và bà Thương cho vay mượn tiền có lãi suất và viết đơn tố cáo lẫn nhau không thông qua cơ quan tổ chức, như vậy là sai quy định” - vị lãnh đạo BPTV nói. Liên quan đến vụ “chạy” việc, vị này nói thêm: “Bà Huệ đã trả lại số tiền 50 triệu đồng do “chạy" việc không thành, nhưng đưa cho bà Thương hay đưa cho người xin việc thì tôi không biết”.



Theo thông tin mà PV thu thập được, vào năm 2012, anh L.X.S (31 tuổi, ngụ Bình Phước) tìm đến bà Thương nhờ "chạy" vào ngành công an. Biết chồng bà Huệ là ông Điểu Điều đang giữ chức Phó chủ tịch UBND H.Bù Gia Mập (Bình Phước) nên bà Thương nhờ bà Huệ “chạy” vào làm công an ở huyện này với giá 50 triệu đồng. Tuy nhiên, do anh L.X.S đã hết tuổi tạm tuyển (quy định dưới 30 tuổi - PV) nên việc “chạy” vào ngành công an không thành. Nắm được vụ "chạy" việc, cộng với nợ nần của bà Huệ, nên theo cơ quan điều tra, Xuân Bình đã có hành vi cưỡng đoạt tài sản dẫn đến vi phạm pháp luật.



Theo Đỗ Trường (TNO)