Tạm đình chỉ công tác đối với bốn bảo vệ rừng bị tố đánh người

Các cá nhân bao gồm ông Lê Văn Lang - Trạm trưởng trạm Rạch Tràn, Phan Phi Phụng - Đội phó đội bảo vệ rừng lưu động và hai nhân viên Đàm Văn Đắc, Phan Văn Tú. Nguyên nhân là do bốn người trên có liên quan đến vụ nhiều bảo vệ rừng thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Long Thành (Đồng Nai) bị tố phá chòi canh tôm ở giữa rừng đước trên sông Thị Vải và đánh cha con chị Nguyễn Thị Ánh Ngọc (34 tuổi) vì cho rằng xây nhà giữ tôm kiên cố xảy ra trong hai ngày 26 và 27-2.

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, ngày 26-2, nhóm người lạ mặt và lực lượng bảo vệ rừng đến phá chòi rồi đánh đập chị Ngọc. Ngày 27-2, nhận tin cầu cứu nên Công an xã Phước An đến ghi nhận, lấy lời khai. Tuy nhiên khi công an về được khoảng một giờ thì có hơn chục người mặc đồ bảo vệ rừng đến phá chòi.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Nhơn Trạch xác minh, làm rõ.