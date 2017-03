Tạm đình chỉ công tác hai cán bộ thuế

Trước đó, ngày 2-2, Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố, bắt giữ Trần Hữu Hiền (trú TP Vinh), Nguyễn Ngọc Thuận và Lê Huy Dũng (cùng trú huyện Nghi Lộc) về hành vi làm giả con dấu và chữ ký cán bộ Kho bạc Nhà nước TP Vinh để chiếm đoạt tiền thuế trước bạ đăng ký xe ôtô. Cuối năm 2009, Hiền, Thuận, Dũng đã nhận làm thủ tục nộp thuế trước bạ cho hàng chục chủ xe ôtô đăng ký biển số tại Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An. Cả ba không đến kho bạc nộp thuế mà làm biên lai nộp tiền giả giao cho các chủ xe ôtô, chiếm đoạt hơn 400 triệu đồng tiền thuế.

Ông Tâm và ông Sơn chậm phát hiện vụ việc tiêu cực trên. Được biết, ông Tâm cũng là nạn nhân của vụ lừa đảo này khi nhờ ba người trên nộp thuế trước bạ xe ôtô. Cục Thuế tỉnh cũng đã lập đoàn thanh tra về quản lý thuế trước bạ tại Chi cục Thuế TP Vinh.

TÂM ĐẮC