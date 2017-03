Tạm đình chỉ công tác một cảnh sát hình sự

Lý do, chiều 8-8, trong thời gian tạm giữ anh Trần Gòn (nghi can lấy trộm tiền công đức của chùa) Sáu đã để anh Gòn bị trọng thương và tử vong. Nạn nhân tử vong do vật cứng tác động làm rách da đầu, xuất huyết não. Trước mắt, Công an TP Phan Rang-Tháp Chàm hỗ trợ 35 triệu đồng để gia đình mai táng anh Gòn.

Như Pháp Luật TP.HCM đưa tin, trưa 8-8, người dân địa phương phát hiện anh Gòn trộm tiền công đức ở chùa Phước Huệ nên bắt giao Công an phường Mỹ Hải. Khi vợ anh Gòn hay tin đến công an phường thì thấy Gòn bất tỉnh, chảy máu vùng đầu. Anh Gòn được đưa đi cấp cứu và chết tối đó.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

