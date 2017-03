Tạm đình chỉ công tác một thiếu úy ngang nhiên bắt người

Theo đơn tố cáo của anh Thái Văn Quyển (ngụ Lộc Hưng, Trảng Bàng, Tây Ninh), trưa ngày 26-2, một nhóm người đi ôtô Innova ập vô nhà đánh anh rồi dùng còng số 8 còng tay. Sau khi nguời dân địa phương can ngăn thì nhóm người này mới lên xe bỏ đi.

Trong lúc khống chế anh Quyển, một người chìa ra thẻ ngành màu đỏ tự xưng là công an quận 1, TP.HCM đến bắt người. Tại Công an xã Lộc Hưng, người này xưng tên là Phan Thành Duy. Theo anh Quyển trình bày, trước đó anh có mâu thuẫn với một người tên Linh và hai bên có nhắn tin qua lại thách thức nhau mới xảy ra sự việc.Tại hiện trường, công an xã thu giữ một còng số 8, một dao rựa. Sau khi lập biên bản ban đầu, công an xã đã chuyển hồ sơ kèm tang vật đến Công an huyện Trảng Bàng thụ lý theo thẩm quyền.

Về phía Thiếu úy Duy trình bày khi đến nhà Linh (anh vợ của Duy), nghe Linh nói bị Quyển nhắn tin khủng bố nên cùng nhiều người đến tìm anh Quyển hỏi cho ra lẽ. Tuy nhiên, chưa kịp trao đổi gì thì bị người nhà Quyển đòi đánh nên phải lấy thẻ ngành và còng số 8 ra ngăn chặn. Ngày hôm sau, gia đình Duy đã đến nhà anh Quyển xin lỗi về hành vi thiếu kiềm chế của Duy và Linh.

Tiếp theo sáng 1-3, Công an quận 1 đã cử đại diện đến xin lỗi gia đình Quyển và tìm hiểu, giải quyết vụ việc.

Theo Thượng tá Trần Đức Tài, Trưởng Công an quận 1 thì thiếu úy Duy bị tạm đình chỉ công tác 30 ngày chờ làm rõ, xử lý. Thượng tá Tài khẳng định sẽ xử lý nghiêm cán bộ, chiến sĩ liên quan sau khi có kết luận điều tra từ Công an huyện Trảng Bàng.

VĂN ĐOÀN