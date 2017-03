Tạm đình chỉ công tác một trung tá và ba trạm trưởng

“Lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng sẽ xử lý nghiêm cán bộ, chiến sĩ sai phạm”. Sáng 12-12, đại diện Công an tỉnh Lâm Đồng, Thiếu tá Nguyễn Thanh Nam, Phó phòng Công tác chính trị và Công tác quần chúng (PX15), nói tại buổi làm việc với báo Pháp Luật TP.HCM chung quanh nạn đóng “hụi chết” trên QL 20.

Theo Thiếu tá Nam, ngay ngày đầu tiên báo Pháp Luật TP.HCM phản ánh nạn tiêu cực của CSGT, lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo phòng Tổ chức cán bộ, Thanh tra công an tỉnh và Đảng ủy, lãnh đạo Phòng CSGT kiểm tra, xác minh theo nội dung phản ánh của báo để có hình thức xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân vi phạm. Và ngay trong bài đầu tiên mà báo phản ánh (10-12), giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng ra ngay quyết định tạm đình chỉ công tác với Trung tá Nguyễn Ban, cán bộ Trạm CSGT Madagui (huyện Đạ Huoai), để kiểm điểm, làm rõ sai phạm.

Thiếu tá Nam cũng cho biết lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng rất hoan nghênh và cảm ơn báo đã phản ánh các biểu hiện sai phạm của lực lượng CSGT tỉnh này. Ông Nam cũng ngỏ ý muốn báo cung cấp các tài liệu mà phóng viên thu thập được để công an kiểm tra, có cơ sở xử lý cán bộ, chiến sĩ sai phạm…

Đại diện lãnh đạo báo Pháp Luật TP.HCM đã ngỏ lời cảm ơn Ban giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã kịp thời chỉ đạo, xử lý các sai phạm của CSGT. Theo lãnh đạo báo, việc phản ánh những tiêu cực của các chốt, trạm CSGT không ngoài mục đích mong muốn các CSGT có hành vi “quá đáng” kịp thời điều chỉnh, không để “con sâu làm rầu nồi canh”, ảnh hưởng uy tín ngành công an nói chung và lực lượng CSGT nói riêng.

Riêng việc cung cấp các chứng cứ mà phóng viên thu thập được, Ban Biên tập báo sẽ xem xét, có cách phối hợp tốt nhất.

Theo một nguồn tin riêng của chúng tôi, ngoài Trung tá Ban, ngày 12-12, giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng có quyết định tạm đình chỉ công tác với trạm trưởng Trạm Kiểm soát giao thông Madagui; trạm trưởng Trạm Kiểm soát giao thông 320 (đèo Bảo Lộc) và người phụ trách chốt CSGT Phú Hiệp (địa bàn huyện Di Linh).

Trước đó, ngày 10-12, trao đổi với chúng tôi, Thiếu tá Nguyễn Đình An, Phó phòng PC67 - Công an tỉnh Lâm Đồng, cho biết: Lãnh đạo Phòng PC67 rất quan tâm đến tác phong điều lệnh của cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát giao thông trên QL 20. Lãnh đạo của phòng thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh cán bộ, chiến sĩ ở các chốt, trạm, tuy nhiên đến nay chưa phát hiện được trường hợp sai phạm nào. Trước thông tin mà báo nêu, lãnh đạo Phòng PC67 sẽ kiểm tra, xác minh, làm rõ và đề xuất lãnh đạo công an tỉnh xử lý nghiêm, Thiếu tá An cho biết thêm.

DĐ - AS