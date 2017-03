Tạm đình chỉ công tác trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế và trưởng Công an huyện Châu Thành

Thời hạn tạm đình chỉ công tác là một tháng. Lý do: “Để tiến hành kiểm điểm làm rõ trách nhiệm trong công tác bắt giữ trong vụ án gây rối trật tự công cộng diễn ra tại Công ty Gas Bình Dương năm 2002 và công tác quản lý vật chứng trong vụ buôn lậu xăng dầu năm 2003”. Việc tạm đình chỉ trên căn cứ vào kiến nghị của VKSND Tối cao và chỉ đạo của Bộ Công an.

Thời điểm xảy ra hai vụ án trên, Đại tá Ngô Thanh Phong đang là trưởng phòng CSĐT và Thượng tá Nguyễn Văn Nên là phó trưởng phòng kiêm phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang. Trước đây, Thanh tra Bộ Công an đã từng thanh tra, xác minh một số nội dung liên quan theo đơn tố cáo. Cụ thể như sau:

Trong vụ án gây rối trật tự công cộng tại Công ty Gas Bình Dương, có đơn tố cáo Thượng tá Nguyễn Văn Nên đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để hình sự hóa vụ án dân sự, bắt khẩn cấp ông Bùi Mạnh Lân, từ đó ép ông Lân thỏa thuận giải quyết một tranh chấp dân sự với người khác. Theo kết quả thanh tra, thời điểm bấy giờ ông Nên được Tổng cục Cảnh sát trưng dụng và ủy thác điều tra vụ án này, việc bắt giữ là đúng pháp luật, đúng chỉ đạo của cấp trên, không có việc hình sự hóa quan hệ dân sự cũng như ép buộc ông Lân thỏa thuận giải quyết tranh chấp. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, ông Nên có một số khuyết điểm về mặt thủ tục, thẩm quyền… Vì vậy, tháng 9-2009, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an tỉnh Tiền Giang kiểm điểm Thượng tá Nguyễn Văn Nên về việc này.

Trong vụ án buôn lậu xăng dầu năm 2003 do Nguyễn Thế Hùng (tức Hùng xìtẹc) cầm đầu, Phòng CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang đã có sai phạm liên quan đến quản lý vật chứng. Cụ thể là số tiền 11,8 tỉ đồng và 206.000 USD là tang vật của vụ án nhưng tập thể Ban Chỉ huy Phòng CSĐT đã bàn bạc thống nhất đem gửi vào ngân hàng làm nhiều đợt trong thời gian từ tháng 4 đến tháng 9-2004 để lấy lãi. Tổng cộng tiền lãi thu được hơn 1 tỉ đồng được nhập vào quỹ đời sống và chi phí cho công tác của đơn vị. Theo Bộ Công an, việc này đã vi phạm nguyên tắc quản lý tiền thanh lý vật chứng, vi phạm chỉ thị của Bộ về việc tăng cường, kiểm tra việc lập quỹ trái phép. Ngày 13-11-2007, bộ trưởng Bộ Công an đã quyết định xử lý kỷ luật ông Ngô Thanh Phong bằng hình thức cảnh cáo.

Dù đã được thanh tra và xử lý nhưng Bộ Công an tiếp tục chỉ đạo tạm đình chỉ công tác những cán bộ trên để kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm.

ĐỨC HIỂN - TRUNG DUNG