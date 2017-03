Tạm đình chỉ Giám đốc Đài PT-TH Thái Bình vì lơ là chống bão số 2

Trụ sở Đài PT-TH Thái Bình



Theo Hoàng Long (TNO)

Quyết định 1297 ghi rõ thời gian tạm đình chỉ là 15 ngày, kể từ 17 giờ ngày 23.6. Nguyên nhân đình chỉ công tác để làm rõ trách nhiệm của ông Vũ Anh Thao trong việc thực hiện trách nhiệm phát tin về dự báo và công tác thông tin tuyên truyền phòng, chống cơn bão số 2 theo sự chỉ đạo của Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão (PCLB) tỉnh.Cùng ngày 23.6, Chủ tịch UBND T.Thái Bình cũng ký Quyết định số 1298/QĐ-UBND, giao cho ông Vũ Văn Nghiêm, hiện là Phó giám đốc Đài phụ trách đài và nhận trách nhiệm Ủy viên Ban PCLB tỉnh trong thời gian tạm đình chỉ công tác đối với ông Vũ Anh Thao.Theo thông tin của Thanh Niên Online, lúc 15 giờ 23 phút, tại trụ sở UBND tỉnh, Phó giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Văn Thắng đã chủ trì cuộc họp khẩn với lãnh đạo các ngành Thông tin và Truyền thông, Nông nghiệp phát triển nông thôn, Thanh tra tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh.Đại diện các ngành này sau khi xem xét đã thống nhất đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Vũ Anh Thao.Một thành viên tham dự cuộc họp này cho biết: công tác chống bão số 2 được tỉnh Thái Bình đặc biệt coi trọng. Để đối phó với cơn bão số 2, lãnh đạo tỉnh và các ngành của Thái Bình đều xuống địa bàn trực. Tuy nhiên, việc thông tin, tuyên truyền của Đài PT-TH tỉnh lại rất thưa thớt, không đáp ứng được yêu cầu đề ra của tỉnh. Đây là lý do để thống nhất đề nghị Chủ tịch tỉnh tạm đình chỉ công tác Giám đốc đài.Được biết, trước đó, trong Quyết định thành lập Ban chỉ huy PCLB tỉnh ngày 13.2.2013, ông Vũ Anh Thao, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Đài PT-TH được giao trách nhiệm Ủy viên, thuộc Tiểu ban Tiền phương, trực tiếp phụ trách công tác thông tin, tuyên truyền.Đến ngày 5.4, UBND tỉnh tục ban hành Chỉ thị số 05/CT-UBND về tăng cường công tác phòng chống bão lụt, giao cho Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Đài PT-TH “đảm bảo mạng thông tin thường xuyên và kịp thời về diển biến mưa, lũ, bão…chống tư tưởng chủ quan, lơ là, mất cảnh giác với lũ, bão, thiên tai”.Tuy nhiên, đến sáng 23.6, khi bão số 2 đã đổ bộ vào đất liền, Chi hội Nhà báo Đài PT-TH vẫn tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2013- 2015 do ông Vũ Anh Thao chủ trì.Một người dân ở phường Lê Hồng Phong, TP.Thái Bình cho biết: "Cả ngày 23.6, bật ti vi đợi chỉ thấy Đài Thái Bình đưa vài tin thưa thớt về bão số 2. Đến 17 giờ chiều cùng ngày, khi bão chính thức vào thì thấy Đài phát gần 1 giờ về chương trình phát động giải báo chí tỉnh do Hội Nhà báo triển khai. Chúng tôi đành xem thông tin về bão từ các kênh khác".Hiện Thanh tra tỉnh và các ngành chức năng đã tiến hành thu thập thông tin, điều tra về trách nhiệm của Giám đốc Đài PT-TH Thái Bình.