'Tạm đình chỉ ngay cô giáo kẹp đùi và chân đánh học sinh'

Clip: Cô giáo kẹp đùi và chân đánh học sinh

Sáng nay (20-4), ông Trần Thế Sơn, Trưởng phòng Mầm non Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An đã trực tiếp xuống số nhà 99 đường Lê Lợi (TP Vinh, Nghệ An) để làm việc với cơ sở giáo dục mầm non ABC. Trước đó, trên mạng xuất hiện video clip học sinh mầm non bị đánh liên tiếp trong phòng học được quay tại cơ sở mầm non ABC (cơ sở tư thục) này.



Cơ sở mầm non ABC montessori preschoool.

Tại số nhà 99 đường Lê Lợi cho thấy tầng hầm bán điện lạnh, tầng 2 trở lên ghi ABC cơ sở 2 (ABC montessori preschoool) và phía trong có các phòng học bậc mầm non.

Các phóng viên báo chí không được mở cửa để vào sở giáo dục mầm non này.

Ông Sơn cho biết: “Theo thông tin từ Phòng GD&ĐT TP Vinh thì cơ sở giáo dục mầm non ABC (cơ sở 2) mới được cấp phép hoạt động mấy ngày nay. Xem trên video clip thì thấy đây là bạo hành trẻ, thấy hình ảnh kẹp chân, kẹp vào đùi con người ta là bạo hành rồi chứ không còn gọi là nóng nảy nữa. Trong giáo dục, chăm sóc nhóm trẻ em ở độ tuổi thấp thì cũng có những trường hợp là cả hàng chục trẻ quấy khóc, cô chăm được trẻ này còn trẻ khác dẫn đến có lúc cô giáo nóng nảy, không kiềm chế được. Tuy nhiên, bạo hành trẻ đến mức như thế này thì không chấp nhận được”.



Ông Trần Thế Sơn - Trưởng Phòng Mầm non Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An trả lời báo chí.

Ông Sơn cũng cho biết ông đang xuống làm nhiệm vụ nắm bắt tình hình có sự chỉ đạo xử lý, yêu cầu cơ sở giáo dục đình chỉ ngay cô giáo liên quan để làm rõ.



Phòng GD&ĐT TP Vinh đã yêu cầu cơ sở giáo dục đình chỉ công tác cô giáo đánh trẻ và báo cáo sự việc để xử lý nghiêm đúng người, đúng tội để có tác dụng răn đe.

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, tối 19 và sáng 20-4, xuất hiện video clip quay cảnh cô giáo bạo hành học sinh mầm non. Sau đó, cơ quan chức năng xác định video được quay trong phòng học của cơ sở mầm non ABC nêu trên.